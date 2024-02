Un projet de Loi d’amnistie générale au Sénégal sera adopté mercredi prochain en Conseil des ministres, afin de préparer la voie au dialogue demandé par le président de la République, Macky Sall, indiquent lundi des médias locaux.

Mercredi dernier lors du Conseil des ministres, le président Macky Sall, avait demandé à la ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour « matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public », dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle, prévue initialement le 25 février, et repoussée au 15 décembre 2024.

Macky Sall a aussi fait part de sa décision d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre »un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation » dans le but de préserver et de consolider la stabilité du pays.

Le journal local « Le Quotidien », rapporte lundi que le Chef de l’Etat a demandé au gouvernement de préparer un projet de loi d’amnistie pour les évènements ayant conduit aux émeutes de mars 2021 et de juin 2023. Le texte devrait être adopté lors du Conseil des ministres de mercredi prochain, selon la publication.

L’information concernant ce projet loi d’amnistié générale n’a pas été toutefois confirmée de source officielle.

Au-delà des personnes arrêtées dans les événements de mars 2021 et de juin 2023, la mesure devrait concerner des faits plus anciens notamment ceux liés aux condamnations de Karim Wade, fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, candidat non retenu par le Conseil constitutionnel, et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, candidat validé au scrutin reporté, selon des médias locaux.

Le Président Macky Sall veut ainsi acter son souhait déjà exprimé de laisser un Sénégal apaisé et stable à l’issue du dialogue national qu’il veut inclusif .

Cette loi d’amnistie va passer par le Parlement et “ainsi marquer la première étape vers une entente cordiale pour un dialogue inclusif”, selon la même source.

Vidéo. Sénégal: Macky Sall annonce le report sine die de la présidentielle du 25 février

Selon les médias locaux, le rétablissement dimanche soir par les autorités du signal de la chaine privée « WalfTV » suspendu le 4 février pour « incitation à la violence », entre dans le cadre de cette volonté d’apaisement.