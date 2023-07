L’annonce a été faite par le chef de l’Etat lors d’un message adressé à la Nation depuis le Palais de la République à Dakar et retransmis sur la Radio télévision sénégalaise « RTS ». Cette décision a été « mûrement réfléchie, » a dit le chef de l’Etat sénégalais.

Le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, avait déclaré en mars dernier au magazine français « L’Express », qu’il a le droit de se présenter à la prochaine présidentielle fixée au dimanche 25 février 2024 . « Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps », avait-il déclaré au média français. A signaler que la Constitution, après la révision de 2016, prévoit que la durée du mandat présidentiel est de cinq ans, et non plus sept, et que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».

Le 24 juin dernier, Macky Sall avait affirmé qu’il fera un « choix libre et souverain, très bientôt », car, selon lui, « le moment est venu », et ce lors de la cérémonie de clôture du Dialogue national ouvert avec les forces vives de la nations.

« Mes chers compatriotes, ma décision longuement et murement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024 », a-t-il déclaré lors d’une adresse à la nation diffusée sur la télévision publique, mettant fin à un suspens de plusieurs mois.

Le chef de l’Etat entretenait le flou sur sa candidature, alors que le pays a connu ses troubles les plus meurtriers au début du mois de juin depuis des années, faisant au moins 16 morts.

Ses opposants lui prêtaient le dessein de se présenter à un troisième mandat.

« Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l’émergence », a-t-il dit.

« On a tant spéculé, commenté ma candidature à cette élection (…) Mes priorités portaient surtout sur la gestion d’un pays, d’une équipe gouvernementale cohérente, et engagée dans l’action pour l’émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain », a-t-il ajouté.

« J’ai une claire conscience et mémoire de ce que j’ai dit, écrit et répété, ici et ailleurs, c’est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat », a-t-il déclaré.

Elu en 2012, réélu en 2019, Macky Sall avait fait réviser la Constitution en 2016. Elle stipule que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », mais il expliquait que cela ne le concernait pas puisqu’il avait exercé son premier mandat avant la réforme.