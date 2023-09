Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a effectué dimanche une visite de terrain dans la province de Taroudant, pour s’informer du bilan des interventions menées par les équipes des différentes directions du département pour la réouverture et l’élargissement des routes touchées suite au séisme du 08 septembre.

A cette occasion, une réunion de travail s’est tenue au siège de la Direction provinciale de l’Equipement et de l’Eau, au cours de laquelle des explications ont été fournies au ministre sur l’état d’avancement des travaux de désenclavement et de renforcement des axes routiers classés et non classés impactés par le tremblement de terre route.

تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفد هام من وزارة التجهيز والماء برئاسة السيد الوزير نزار بركة @nizar_baraka، يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال، ويقف على سير تقدم أشغال فتح الطرق لفك العزلة عن الساكنة pic.twitter.com/jaPVMAsJtF — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) September 24, 2023

Les exposés présentés lors de cette réunion ont passé en revue les mesures immédiates et urgentes prises par les services du ministère au niveau de la province de Taroudant, pour le rétablissement de la circulation sur tous les axes routiers notamment en milieux rural.

Les mesures urgentes prises par le département ont porté notamment sur l’activation des centres de commandement aux niveaux central, régional et provincial, l’inventaire des dégâts sur le réseau routier, l’identification et la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires à l’intervention, ainsi que l’organisation et le suivi des interventions sur le terrain.

السيد نزار بركة @nizar_baraka، وزير التجهيز والماء، يؤكد على أن السدود المتواجدة بالقرب من بؤرة الزلزال لم تتضرر وذلك خلال زيارته للمناطق المتضررة من الزلزال.#وزارة_التجهيز_و_الماء #المغرب pic.twitter.com/10VgMtj8EF — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) September 24, 2023

Par la suite, le ministre s’est rendu à la commune de Tafingoult et à des douars sinistrés pour s’arrêter de près sur les énormes efforts déployés en la matière.

Dans une déclaration à la MAP, M. Baraka a indiqué que cette visite entend évaluer les dégâts subis, notamment dans les zones rurales, soulignant l’importance de la coordination entre les différents services concernés pour la réalisation d’interventions intégrées visant à répondre aux besoins de cette commune et des douars y relevant qui ont été endommagés suite à cette catastrophe naturelle.