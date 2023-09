Les États-Unis, à travers l’Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID), mettront à disposition du gouvernement marocain jusqu’à 1 million de dollars d’aide humanitaire initiale pour soutenir les populations des zones les plus touchées par le tremblement de terre d’Al Haouz, annonce l’USAID.

Les États-Unis présentent , par la même occasion, « leurs plus sincères condoléances au peuple marocain alors qu’il est aux prises avec les ravages causés par le tremblement de terre catastrophique du 8 septembre, le pire à avoir frappé le pays depuis plus d’un siècle », indique un communiqué de l’USAID.

«Des milliers de personnes ont perdu la vie, et bien d’autres encore sont blessées ou ont besoin d’un abri ou d’une autre aide vitale», rappelle l’agence affirmant que les États-Unis sont déterminés à soutenir les efforts de redressement du gouvernement marocain, alors que le Maroc s’efforce de fournir une aide humanitaire immédiate et vitale à ceux qui en ont besoin, ajoute la même source.

Dans les heures qui ont suivi le séisme, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a déployé une petite équipe d’évaluation au Maroc pour aider les intervenants locaux à évaluer la situation et à identifier les besoins humanitaires.

Sur la base de ces premières évaluations et en soutien au leadership du gouvernement marocain dans la réponse humanitaire à cette tragédie, les États-Unis, à travers l’USAID, mettront à disposition jusqu’à 1 million de dollars d’aide humanitaire initiale pour soutenir les populations des zones les plus touchées par la catastrophe du tremblement de terre et ses répliques, précise la même source.

Ce financement aidera les organisations sur le terrain à fournir une aide alimentaire d’urgence, des services de santé, des abris, ainsi que des ressources en matière de santé mentale et psychosociales pour soutenir la réponse dirigée par le Maroc.

Les États-Unis partagent également leur expertise technique spécialisée directement avec le gouvernement marocain pour renforcer leur réponse d’urgence en cours. Nous sommes prêts à fournir un soutien supplémentaire si le gouvernement marocain le demande.

« À la suite du tremblement de terre et de ses répliques, nous avons constaté un courage et une compassion extraordinaires de la part des gens qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour offrir leur aide. Les voisins se sont rassemblés pour apporter de la nourriture et de l’eau aux familles qui ont perdu leur maison. Les premiers intervenants ont passé des heures à rechercher les personnes toujours coincées. Les citoyens ont fait la queue pour donner du sang », peut-on lire sur le communiqué de l’USAID.

« L’USAID apprécie l’élan de générosité et de compassion de la part des personnes cherchant à aider le peuple marocain dans ces efforts. Nous encourageons les dons en espèces à des organisations réputées sur le terrain qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés touchées et savent ce dont les gens ont le plus besoin », conclut ledit communiqué.