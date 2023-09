Initiée en coordination et en partenariat étroits avec les services du ministère de l’Intérieur, des Forces Armées Royales (FAR), de la Gendarmerie Royale, de la protection civile et des autorités locales, cette opération, qui a pour objectif de répondre à l’un des besoins urgents de la population en ces circonstances difficiles, a été hautement saluée par les bénéficiaires dont les maisons ont été détruites ou ont subi des fissures.

Cette opération, entamée au douar de Tignarine, sera étendue aux autres régions affectées dans les provinces d’Al Haouz et Chichaoua, a indiqué dans une déclaration à la MAP, Abderrahman Saber, responsable du pôle développement des projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, relevant que cette initiative se poursuivra à un rythme accéléré pour venir en aide aux familles touchées.

Mettant en avant la mobilisation des autorités provinciales, des FAR, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile, des associations de la société civile et des bienfaiteurs pour fournir les aides aux populations affectées, il a indiqué que les denrées alimentaires, les lits et les couvertures seront distribués de manière continue pour atténuer les répercussions du séisme sur la population locale.

Dans des déclarations similaires, des habitants de douar Tighnarine se sont félicités de la Haute sollicitude dont SM le Roi ne cesse d’entourer l’ensemble des citoyens en toutes circonstances, saluant les efforts déployés par les différentes autorités, en application des Hautes Instructions Royales en vue d’alléger leurs souffrances et leur apporter secours et assistance.

Ils ont, de même, fait part de leur satisfaction pour la célérité avec laquelle la Fondation Mohammed V a initié cette opération face à l’urgence d’offrir un hébergement aux populations pour les protéger contre les conditions climatiques instables dans cette zone montagnarde.