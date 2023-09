Un un deuil national de 3 jours, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics a été décrété suite au terrible séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, a indiqué un communiqué du Palais Royal.

Par ailleurs, le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions au ministre des Habous et des Affaires islamiques pour l’accomplissement de la prière de l’absent (Salat Al Ghaib) dans l’ensemble des mosquées du Royaume, pour le repos de l’âme des victimes.

Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé le Royaume dans la nuit de vendredi à samedi est monté à 1.037 morts, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Séisme au Maroc: le Roi Mohammed VI préside une séance de travail consacrée à l’examen de la situation

Cette secousse tellurique a fait des victimes dans 9 préfectures et provinces du Royaume, a annoncé le ministère dans un communiqué, dans le cadre de l’interaction avec l’opinion publique nationale, faisant état de 542 morts dans la province d’Al Haouz, de 321 morts dans la province de Taroudant, de 103 morts dans la province de Chichaoua, de 38 morts dans la province de Ouarzazate et d’un mort à Tinghir, tandis qu’aucun nouveau décès n’a été signalé dans les préfectures et provinces de Marrakech, Azilal, Agadir Ida Outanane, du Grand Casablanca et Youssoufia.