Les éléments du service provincial de la police judiciaire de Salé ont démantelé samedi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, un réseau international s’activant dans l’organisation de l’immigration illégale et la traite des êtres humains, apprend-on de source sécuritaire.

L’enquête réalisée dans le cadre de cette affaire a permis l’interpellation de quatre individus, dont un ressortissant étranger de nationalité turque, présumés impliqués dans l’organisation d’opérations d’immigration illégale.

Les interventions sécuritaires en cours ont également abouti à l’arrestation de trente candidats à l’immigration illégale, tous des ressortissants étrangers de l’Inde, du Bangladesh et du Pakistan.

Les suspects et les candidats à l’immigration illégale ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier ses liens éventuels et ses ramifications à l’échelle nationale et internationale.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Direction générale de la Surveillance du Territoire, pour la lutte contre les réseaux internationaux s’activant dans l’organisation de l’immigration illégale et la traite des êtres humains.