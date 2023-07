Des opérations policières menées, mardi, à Rabat et à Casablanca ont permis de saisir 19.992 pétards et feux d’artifice et d’interpeller cinq personnes, dont un mineur âgé de 16 ans, pour leur implication présumée dans la possession et le trafic de ces produits de contrebande.

Les suspects ont été arrêtés dans des opérations policières distinctes, au cours desquelles un mineur a été pris en flagrant délit de trafic de 326 pétards au quartier « Yacoub Al Mansour » à Rabat, avant que son fournisseur ne soit identifié et arrêté à Salé avec 10.505 unités supplémentaires de pétards et de feux d’artifice en sa possession, apprend-on de source sécuritaire.

Simultanément, ajoute la même source, les policiers du district de la sûreté d’Anfa à Casablanca ont procédé à l’interpellation de trois individus dans des opérations policières distinctes à l’ancienne médina, notant que les perquisitions effectuées ont abouti à la découverte de 9.161 unités de pétards et de feux d’artifice de contrebande en leur possession.

Les mis en cause ont été soumis aux enquêtes judiciaires menées par les services de la police judiciaire de Rabat et de Casablanca sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier l’origine de ces produits de contrebande et de déceler les éventuelles ramifications de cette affaire.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les services de la sûreté nationale en vue de lutter contre le trafic de matières explosives, dont l’usage présente un grave danger pour la sécurité des personnes et des biens, ajoute la même source.