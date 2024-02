Le président de l’Assemblée nationale de transition de la République du Gabon, Jean-François Ndongou, a réaffirmé, lundi à Rabat, l’engagement de son pays à défendre la marocanité du Sahara dans les fora régionaux et internationaux.

Au cours de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, M. Ndongou a mis l’accent sur le soutien du Gabon à l’intégrité territoriale du Royaume et son engagement renouvelé pour défendre la marocanité du Sahara au sein des Fora régionaux et internationaux, partant des liens historiques et fraternels communs, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Il a souligné que son pays accorde une attention particulière au développement des relations avec le Maroc, non seulement dans les domaines économiques et politiques, mais dans tout ce qui les rapproche en tant que deux pays alliés à plus d’un titre.

Le président de l’Assemblée nationale de transition de la République du Gabon a réitéré l’importance de la dimension parlementaire dans le renforcement des relations maroco-gabonaises et leur promotion au service des intérêts deux pays amis.

Après avoir passé en revue la situation politique de son pays, M. Ndongou a affirmé que la gestion de la phase transitoire se déroule dans les meilleures conditions conformément à l’échéancier fixé, exprimant ses remerciements pour le soutien et l’accompagnement que le Royaume apporte au Gabon aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral.

Le responsable parlementaire gabonais a également exprimé sa fierté d’effectuer cette visite au Maroc qui s’inscrit dans le cadre des liens de fraternité et d’amitié qui unissent les deux pays amis.

De son côté, M. Mayara a salué la position ferme du Gabon en faveur de la marocanité du Sahara, ainsi que les efforts déployés par la diplomatie gabonaise dans diverses scènes internationales à cet égard.

M. Mayara a également évoqué la coordination conjointe entre les deux pays dans les fora régionaux et internationaux, ainsi que les relations en nette évolution dans les domaines économique et les échanges commerciaux, soulignant dans ce contexte qu’il existe de réelles opportunités de développement de ces liens.

Le président de la Chambre des conseillers a également salué la qualité des relations historiques et fraternelles existant entre les deux pays amis, basées sur les valeurs de solidarité, de coopération et de respect mutuel.