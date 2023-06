Le porte-parole du Palais Royale a annoncé, ce vendredi, qu’il n’y aura pas de discours royal, adressé traditionnellement durant la célébration, le 20 août, de la révolution du roi et du peuple. Voici le communiqué:

« La glorieuse Révolution du Roi et du Peuple, dont les Marocains célèbrent l’anniversaire le 20 août de chaque année, constitue une épopée historique qui incarne la forte symbiose et les liens inébranlables unissant toujours le Trône et le Peuple.

La portée de ce mémorable anniversaire ne peut être mesurée seulement à l’aune des discours et des célébrations, mais il s’agit d’un anniversaire si cher au cœur de tous les Marocains, Roi et Peuple, qui incarne les valeurs de sacrifice et de fidélité entre un Roi, qui a préféré l’exil à la renonciation à la souveraineté et à la liberté de Sa Patrie, et un peuple vaillant qui s’est mobilisé pour défendre ses sacralités et a sacrifié tout ce qui lui était cher pour le retour de son Roi légitime au Trône.

Etant donné que l’anniversaire de la glorieuse révolution du roi et du peuple intervient quelques jours après le discours du trône et avant le discours royal à l’ouverture du Parlement, et à la lumière de l’expérience à ce propos, il a été décidé la poursuite de la célébration de l’anniversaire de la mémorable révolution du 20 août, sans qu’un discours royal ne soit adressé à la Nation à cette occasion.

De même, sa Majesté le roi, en sa qualité d’Amir Al-Mouminine et souverain du pays, se réserve la décision de s’adresser à son peuple fidèle en tout temps et en toute occasion que sa Majesté le roi, que dieu le préserve, juge appropriée.

La poursuite de la commémoration de ce cher anniversaire en tant que fête nationale demeurera un phare rayonnant dans l’Histoire du Maroc, avec tout ce que sa symbolique requiert en termes de célébrations et de manifestations académiques, culturelles, artistiques, sportives et autres, dans toutes les régions du Royaume ».