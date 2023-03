Ramadan: voici les horaires de travail en Algérie et en Tunisie

Si au Maroc, le secteur public a adopté un horaire allant de 9h00 à 15h00 pour le mois sacré, qu’en est-il chez nos voisins algérien et tunisien ?

En Algérie, les horaires de travail dans les institutions et administrations publiques ont été modifiés pour être adaptés au ramadan.

Pour les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa, les horaires de travail ont été fixés, du dimanche au jeudi, entre 7h00 et 14h00, a fait savoir la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative dans un communiqué.

Dans les autres wilayas du pays voisin, les horaires sont fixés de 8h30 à 15h30, rapporte Algérie-éco.com.

En Tunisie, la présidence du gouvernement a annoncé samedi les horaires de travail en ramadan pour les administrations et établissements à caractère administratif.

Selon la presse locale, les horaires administratifs dans le pays ont été fixés comme suit: de 8h00 à 14h30 (du lundi au jeudi) de 8h à 13h30 (vendredi).

Au Maroc, les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales pour le mois de ramadan ont été fixés entre 9h00 et 15h00, avait annoncé le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, dans un communiqué diffusé le 16 mars dernier.

Ce changement d’horaire intervient conformément à l’arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics N° 05.1899 du 30 septembre 2005 fixant les horaires de travail dans les administrations de l’État et les collectivités locales durant le mois du ramadan

Les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l’accomplissement de la prière du vendredi.