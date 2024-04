Zineb Redouani a ouvert le score pour les Lionnes de l’Atlas (45+1e), alors que Rosella Ayane a inscrit le but de victoire à la toute dernière minute (45+4). Le but de la Zambie a été inscrit par Lushomo Mweemba (80e).

نهاية مباراة الذهاب بفوز المنتخب الوطني النسوي على زامبيا 👏🏻

Full time ! 🇿🇲1-2🇲🇦

The first leg ended with a win ✅

