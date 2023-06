Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a présenté, mercredi à Rabat, son avis sur l’autosaisine « Comment remédier à la situation préoccupante de la filière de prise en charge des urgences médicales au Maroc ? ». En voici les principaux points :

Améliorer l’organisation territoriale :

– Mettre en place des filières de soins d’urgences médicales dans chaque région, adaptées aux spécificités populationnelles et géographiques du territoire en impliquant tous les acteurs des territoires, de l’élaboration à la mise en œuvre dans le cadre d’une gouvernance décentralisée.

– Intégrer le secteur privé dans l’offre de soins et l’inciter à investir dans les infrastructures et le transport sanitaire.

– Mieux appréhender les besoins des populations des régions, en mettant en place des systèmes d’information digitalisés et interconnectés concernant l’activité et l’épidémiologie régionale.

Renforcer et développer la régulation préhospitalière :

– Responsabiliser le citoyen à travers l’information, le civisme, l’éducation aux gestes de premiers secours et la sensibilisation aux spécificités des services des urgences.

– Renforcer et élargir le champ d’action des services d’aide médicale urgente (SAMU) régionaux:

– Doter le SAMU de moyens logistiques, humains et financiers, étendre sa mission et son champ d’intervention pour inclure les secours sur la voie publique, en étroite coordination avec la protection civile, et rendre possible le transfert des patients vers les établissements du secteur privé.

-Renforcer le rôle de la « médecine de ville »: Intégrer les médecins généralistes privés et des centres de santé dans la régulation des urgences.

– Renforcer la protection civile et sa collaboration avec le SAMU et les territoires.

– Réglementer et réguler le secteur du transport sanitaire :

-Définir le référentiel métier des équipages (chauffeur d’ambulance, brancardier, infirmier spécialisé, médecin urgentiste) et définir pour chaque type de transport sanitaire, la nature des équipages qui doivent être à bord.

-Mettre en place un contrôle régulier et effectif sur le plan technique. Axe 3 – Lever les barrières financières à l’accès aux soins :

– Mener une réflexion multipartite sur l’opportunité de création d’un fonds de garantie dédié à la prise en charge médicale urgente dans le secteur privé à but lucratif et à but non lucratif.

– Élargir le mode « tiers-payant » aux soins ambulatoires de manière à éviter à l’assuré d’avancer la totalité des frais y afférents.

– Introduire le transport médical dans la nomenclature des actes professionnels et le tarif national de référence (TNR).

Développer et valoriser les ressources humaines affectées aux services des urgences:

– Renforcer la formation de base et la formation continue.

– Revoir le cadre juridique, réglementaire et indemnitaire pour les gardes et astreintes.

-Reconnaître la pénibilité du travail et de l’exposition aux risques psychosociaux des soignants dans les services d’urgence en veillant à mettre en place des leviers de motivation (revalorisations salariales, indemnisations spéciales, etc.).

-Encadrer juridiquement les nouvelles pratiques, telles la téléconsultation, le télé conseil et la téléexpertise.

Améliorer les prestations des services hospitaliers des urgences dans les secteurs public et privé :

– Élaborer des cahiers de charges qui constitueraient un référentiel normatif opposable aux secteurs public et privé concernant les bâtiments, les équipements, les personnels et l’organisation des services hospitaliers d’urgence.

– Inciter les dirigeants d’établissements de soins à s’inscrire dans une démarche d’accréditation par des organismes d’évaluation indépendants.

– Développer au sein de chaque région les filières d’urgences spécialisées qui permettent une prise en charge rapide et optimale des patients polytraumatisés, des grands brûlés, des nouveau-nés et des patients atteints d’accidents cérébrovasculaires ou cardiaques.