Une étude préliminaire sur l’état des lieux du transport dans la région de Casablanca-Settat assortie d’une stratégie prospective du transport à court, moyen et long termes a été présentée, mercredi dans la capitale économique.

Lors de cette présentation, qui s’est déroulée en présence notamment du président de la région Casablanca-Settat, les représentants du conseil de la région et des autorités locales, ainsi que des acteurs de la région, il a été procédé à la présentation de nombre de données sur le transport dans la région de Casablanca-Settat, en termes d’offre et de demande, outre les grands axes et recommandations pour développer une vision stratégique intégrée allant jusqu’en 2040 visant l’organisation du transport dans la région.

Le président du conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné, dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continu de la MAP, que la réalisation de cette étude s’inscrit dans le cadre des attributions propres de la région, notant que le législateur a attribué à la région deux rôles principaux, à savoir la planification portant sur le transport des voyageurs en dehors du périmètre urbain (entre les villes et les collectivités) et l’organisation de ce transport.

Et de souligner que cette étude préliminaire aspire à contribuer à l’élaboration d’une stratégie de transport dans la région qui prend en compte l’ensemble des spécificités de la région et les différentes problématiques dont elle pâtisse, ainsi que le développement de la région au cours des années à venir.

Cette vision s’articule, selon M. Maâzouz, autour de quatre objectifs majeurs, à savoir mettre à disposition un transport sûr, non polluant, respectant les horaires et non onéreux, relevant que la région est en phase de préparation d’un plan global prenant en compte les différents moyens de transport disponibles.

Lire aussi: Abdeljalil: le secteur du transport et de la logistique « ne réponds pas aux aspirations fixées par le Royaume »

Selon les études préliminaires réalisées, a poursuivi le président de la région, le transport public assure 50 pc des déplacements à l’intérieur de la région (700 mille déplacements par jour entre les arrondissements sans compter le transport urbain et entre les collectivités), notant que le nombre de déplacements à l’intérieur de la région dépasse de loin un million par jour.

Le transport individuel (voitures, motos) représente 50% de déplacements, a-t-il ajouté, notant que vu la croissance importante de la démographique et la hausse du niveau de vie, le transport individuel exercera une forte pression au cours des années à venir et pourrait enregistrer une croissance de l’ordre de 70%, ce qui provoquera une hausse du taux de pollution et nécessitera d’engager de grands investissements dans les routes.

L’accent est actuellement mis sur l’importance de maintenir stable le niveau du transport individuel, a-t-il dit, estimant que la solution réside dans le développement du transport public et l’amélioration de l’offre du transport pour répondre aux attentes des citoyens.

Par ailleurs, M. Maâzouz a relevé que la vision stratégique allant jusqu’en 2040 sera mise en oeuvre par étapes notant que la mise en oeuvre à moyen et long termes de cette vision est prise en compte dans le cadre du plan régional de développement et le schéma d’aménagement des collectivités, outre le plan régional d’aménagement du territoire qui comprend une vision régionale globale projetée sur 25 ans.