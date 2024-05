Réalisations, innovations, organisation… la première marketplace transactionnelle immobilière au Maroc Yakeey a dressé le bilan de ses réalisations clés et des progrès accomplis au cours de sa première année d’activité.

« Dans cette première année d’activité, Yakeey a connu une période passionnante et enrichissante. Nous sommes fiers des accomplissements réalisés sur le marché, et surtout, de la confiance accordée par nos clients, conseillers immobiliers, partenaires et équipes. Cela souligne l’importance du facteur humain dans la transaction immobilière », a déclaré Karim Beqqali, CEO de la startup.

Beqqali a affirmé dans un communiqué que l’équipe de Yakeey demeure déterminée à poursuivre son engagement auprès des acteurs du marché immobilier marocain. « Notre objectif est de bouleverser les standards archaïques et d’éliminer les frictions pour tous les acteurs impliqués : vendeurs, bailleurs, acheteurs, locataires, banquiers, agents immobiliers, etc., afin de rester fidèles à notre mission : simplifier, accélérer et sécuriser les transactions immobilières pour tous », a-t-il souligné.

Au cours de son premier exercice, la startup marocaine Yakeey a mis en place une solution hybride :

Digitale: la plateforme, une solution unique développée sur mesure pour tous les utilisateurs, qu’ils soient particuliers (vendeurs, acheteurs, etc.) ou professionnels (conseillers immobiliers, promoteurs, banques, etc.);

Humaine: les conseillers immobiliers exclusifs du réseau YakeeyPRO, sélectionnés et formés, accompagnent les clients de Yakeey à chaque étape de la transaction immobilière.

Capitalisant sur la data et la technologie à travers une plateforme digitale aux meilleurs standards techniques et ergonomiques, Yakeey connecte toutes les parties prenantes, créant ainsi une chaîne de confiance et des effets de réseau pour fluidifier, accélérer et sécuriser les transactions de bout en bout.

La plateforme, qui se présente comme le chemin le plus sûr, rapide et rentable pour connecter et accompagner les acheteurs, vendeurs, locataires et bailleurs, a recruté et formé pendant son premier exercice plus de 200 Conseillers Immobiliers exclusifs, élargissant ainsi le réseau d’agents immobiliers le plus vaste et le plus professionnel du marché, offrant de nouvelles opportunités de revenus pour cette nouvelle génération d’entrepreneurs. Cela s’inscrit dans l’ambition de Yakeey de redéfinir complètement le métier d’agent immobilier avec une approche professionnelle et institutionnelle au service des clients.

Un soutien personnalisé pour les clients

Yakeey a accompagné plus de 30 000 prospects dans leurs projets immobiliers au cours de l’année écoulée, générant un volume transactionnel global de 653 millions de dirhams. Les clients ont bénéficié d’un soutien personnalisé à chaque étape du processus, que ce soit dans l’achat, la vente ou la location, dans l’immobilier neuf ou ancien.

Yakeey a élargi son offre pour inclure plus de 100 projets immobiliers neufs, intégrant les promoteurs immobiliers à son écosystème avec un modèle de commercialisation innovant. Cette structuration d’un canal de vente indirect inédit au Maroc fait de Yakeey un partenaire clé des promoteurs immobiliers, accélérant leurs ventes en toute confiance, tout en étant une source de recherche prioritaire pour les acheteurs, avec l’offre immobilière la plus exhaustive du marché.

Tous les biens publiés sur Yakeey sont vérifiés à 100 %. Plus de 10.000 biens immobiliers ont été vérifiés par Yakeey, assurant la conformité, la disponibilité et la fiabilité des informations, garantissant ainsi une sélection de qualité et une transparence totale pour les utilisateurs lors de leurs recherches immobilières.

Référentiel des prix de l’immobilier

Yakeey a également collaboré avec le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM) pour élaborer le référentiel des prix de l’immobilier. Ce partenariat vise à offrir aux citoyens une information fiable et vérifiée, permettant une navigation transparente sur une carte des prix de l’immobilier dans les principales villes marocaines, ainsi qu’une estimation instantanée basée sur l’historique des transactions réelles.

L’année inaugurale a également vu le lancement de YakeeyVal, un service d’expertise immobilière destiné aux professionnels de l’immobilier, aux banques, aux assurances et aux secteurs publics et institutionnels. YakeeyVal propose des expertises basées sur la technologie et l’expérience métier, garantissant des résultats fiables en un temps record, avec des études thématiques et sectorielles, une cartographie de biens en gestion et une analyse des tendances de marché.

Après un lancement initial à Casablanca, la marketplace a étendu ses opérations début 2024 aux villes de Rabat et Marrakech. Cette expansion s’inscrit dans une stratégie globale visant à couvrir tout le Maroc à long terme, afin d’accompagner passionnément un plus grand nombre de Marocains dans leurs projets immobiliers.