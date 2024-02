Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a lancé, vendredi, une série de projets de développement et s’est informé de l’état d’avancement d’autres projets dans des collectivités territoriales relevant de la Province de Tiznit.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité, conformément aux directives royales visant à réduire les disparités socio-spatiales et à développer les zones rurales et montagneuses, et confirme l’intérêt porté à la réduction de ces disparités dans le programme gouvernemental.

A ce titre, M.Akhannouch a présidé le lancement de deux centres de santé, à savoir le centre de santé rural niveau 1 de « Ouijjane « et le centre de santé urbain niveau 2 « Tafraout », en vue de renforcer l’offre de santé au niveau de la région de Souss-Massa et de rapprocher les services de santé des populations ciblées, précise un communiqué du départment du Chef du gouvernement.

Ces centres permettront de fournir une gamme diversifiée de services de santé comprenant notamment les consultations médicales générales, les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, ainsi que le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, la santé scolaire, et les services de sensibilisation et d’éducation à la santé.

Il s’agit aussi du lancement du Centre Lalla Rkia pour les personnes à besoins spécifiques dans la commune d’Ammeln (Tafraout), pour une prise en charge sociale et médicale, un accompagnement socio-éducatif et une formation professionnelle au profit de ces personnes.

Le chef du gouvernement a, par la même occasion, présidé le lancement de la station d’épuration de Tafraout comme il s’est enquis de l’avancement du projet d’alimentation en eau potable de Tafraout et des communes avoisinantes, deux projets portés par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Il a, en outre, effectué une visite à la Vallée Issi Ait Manssour, où il a suivi une présentation du programme de développement intégré de la vallée. Ce programme destiné au développement de 12 douars, s’assigne pour objectif de mettre en valeur les atouts de la vallée et renforcer sa résilience face au changement climatique.

Akhannouch a aussi assisté à la présentation du programme de développement pour la province de Tiznit financé par l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), et de l’état d’avancement du programme d’aménagement des routes rurales dans la province de Tiznit 2024-2025.

Il assisté au lancement des travaux du projet relatif à l’élargissement et au renforcement de la route régionale n°104, reliant la commune de Tahala et les frontières de la province de Taroudant à travers Tafraout.

Dans une déclaration à la presse, M. Akhannouch a souligné l’importance des programmes lancés dans le développement de la région et la lutte contre les disparités sociales et territoriales.

L’ensemble de ces projets contribueront à la promotion du développement économique, social et touristique de la région, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a mis l’accent sur l’importance des projets lancés, dont le programme de développement intégré de la vallée Issi Ait Manssour, visant notamment la mise à niveau des infrastructures de protection de la vallée contre les inondations et la mobilisation des ressources en eau, ainsi que le développement d’une agriculture résiliente aux changements climatique.

Revenant sur le lancement des Centres de santé rural de premier niveau de Ouijjane, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, a, pour sa part, indiqué que cette action s’inscrit dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’équipement des institutions de santé publiques, conformément aux Hautes Instructions Royales, visant à entreprendre une réforme radicale et profonde du système de santé national.

Ces projets ont été lancés en présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, du ministre l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, ainsi que du président du Conseil de la région, Karim Achengli, du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, Said Amzazi, de la directrice générale de l’ANDZOA, Latifa Yaakoubi, et du directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi.