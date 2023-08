Lalla Nouhaila, fille de Lalla Asmaa, vient de donner naissance à une seconde petite fille, Lalla Marjana.

Une nouvelle princesse est née dans la famille royale: Lalla Marjana, petite sœur de Lalla Mayssae, fille de Lalla Nouhaila et petite-fille de SAR Lalla Asma, rapporte le média spécialisé Hola Maroc.

L’annonce d’une naissance royale a été faite le 15 août dernier. Sur une photographie, on peut voir la maman et son bébé portant le même caftan rose vanillé.

En février 2021, Lalla Nouhaila et Ali Hajji célébraient leur union.

La petite Marjana devient ainsi le quatrième petit-enfant des frères et sœurs du roi, avec sa sœur Mayssae et leurs cousins Hassan et Aya Regragui, les jumeaux de Lalla Soukaina.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a huit neveux et nièces, Moulay Ahmed et Moulay Abdeslam (enfants de Moulay Rachid), Lalla Soukaina et Moulay Driss (enfants de Lalla Meryem), Lalla Oumaima et Lalla Oulaya (enfants de Lalla Hasnaa), Lalla Nouhaila et Moulay Yazid (enfants de Lalla Asma).