Le célèbre Phare des mamelles à Dakar a été illuminé, samedi soir, aux couleurs du Maroc et du Sénégal, en commémoration du 68e anniversaire de la Fête de l’Indépendance du Royaume.

Organisée à l’initiative de l’Ambassade du Royaume au Sénégal, cet événement, qui a débuté par l’exécution des hymnes nationaux du Sénégal et du Maroc, a également offert l’occasion de célébrer les relations multiséculaires existant entre les deux pays frères.

Dans un communiqué publié à cette occasion par l’ambassade du Maroc à Dakar, on souligne que le 68-ème anniversaire de l’Indépendance est un fait marquant de l’Histoire contemporaine du Royaume. Il s’agit de l’aboutissement de la cohésion entre le Trône et le Peuple qui ont mené une lutte collective ininterrompue pour s’émanciper du joug du colonialisme et poser les premiers jalons d’un Maroc indépendant, moderne, uni et solidaire.

Dans ce contexte, le communiqué indique que « SM le Roi a redéfini et clarifié les contours d’une vision africaine structurée autour de plusieurs valeurs communes dont l’histoire partagée, la culture, l’économie et surtout les ambitions de co-développement et de co-émergence, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de l’intégration continentale ».

« Le Royaume a consolidé les relations bilatérales avec les partenaires africains devenant le premier investisseur africain en Afrique de l’Ouest et le deuxième à l’échelon du continent. Sur le plan institutionnel, le Maroc a réintégré sa famille institutionnelle africaine et contribue au quotidien à l’action africaine commune et au renforcement de l’édifice unitaire africain dont il est membre fondateur depuis la Conférence historique de Casablanca en 1961 », a rappelé le communiqué.

Et d’ajouter que le souverain a été choisi par ses pairs pour être le Champion Africain de la Migration Africaine, en reconnaissance à Ses efforts unique au Sud de la Méditerranée pour la régularisation de la situation des africains résidant au Maroc de manière irrégulière.

D’autre part, le Maroc indépendant n’a pas lésiné sur les moyens logistiques et diplomatiques pour soutenir les mouvements nationaux des communautés africaines pour l’indépendance, de l’Algérie à l’Afrique du Sud, a poursuivi la même source.

Dans le même sillage, suivant « les ordres de SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, les Forces Armées Royales ont grandement contribué au maintien de la paix à travers le Continent, avec une première contribution dès 1960 au Congo et qui se poursuit un peu partout ».

A propos de la symbolique de la commémoration au Phare des mamelles de cette glorieuse fête, l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Hassan Naciri, a souligné que cette commémoration reflète la qualité exceptionnelle des relations entre le Maroc et le Sénégal.

« Le Sénégal est un pays très lié au Maroc, qui entretient des relations excellentes avec le Royaume avant même l’indépendance et la colonisation », a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit de liens multiséculaires, très anciens, multiformes et caractérisés par une intimité toute particulière et une proximité ininterrompue dans le temps.

Coopération et confiance mutuelle

« Le 68e anniversaire de l’indépendance est une occasion de célébrer et de rappeler également un autre aspect des relations historiques entre les deux pays », a fait noter Naciri, rappelant, à cet égard, qu’à la veille de l’indépendance, feu le Roi Mohammed V, sur son chemin de retour d’exil de Madagascar, a fait une escale historique à Dakar en novembre 1955.

« Escale durant laquelle il a été reçu, entouré et soutenu de la plus belle manière par les familles religieuses du Sénégal », a-t-il précisé.

« Un autre moment fort des relations maroco-sénégalaises consiste dans le fait que le Maroc fut le co-sponsor de l’admission du Sénégal aux Nations Unies en 1960 », a fait savoir le diplomate marocain.

Dans ce sens, M. Naciri affirmé que l’initiative prise par l’Ambassade du Maroc d’illuminer le Phare des Mamelles à Dakar aux couleurs des deux pays frères « se veut un symbole de la continuité de cet élan de coopération et de confiance mutuelle ».

Il a, par ailleurs, expliqué que « cette célébration se veut un hommage à feu SM le Roi Mohammed V et feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Leurs âmes, et aussi un hommage appuyé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI dont l’action, l’engagement et la fraternité africaine ont permis de construire des ponts très solides avec le continent, précisant que SM le Roi Mohammed VI a effectué huit visites officielles au Sénégal, ce qui constitue un record en Afrique ».

Le souverain a également une relation toute particulière avec l’ensemble du continent africain, a-t-il relevé, soulignant que le Roi a effectué une cinquantaine de visites en Afrique qui ont été couronnées par la signature d’un millier d’accords entre le Maroc et les autres pays africains.

Les promoteurs se sont réjouis du choix du site pour commémorer la glorieuse fête de l’Indépendance et ont fait savoir que cette activité est la première du genre qu’abrite ce monument historique.

Véritable point stratégique pour le Sénégal faisant face à l’Atlantique, le Phare des mamelles fut construit en 1864, à une altitude de 105 m et a pour rôle essentiel de guider les bateaux en pleine nuit.

Le phare des Mamelles est un phare situé sur la presqu’île du Cap-Vert, à environ 4 km au sud-est de la pointe des Almadies — l’extrémité occidentale du continent africain — dans la ville de Dakar, sur la plus occidentale et la plus grande des deux collines volcaniques coniques nommées les Mamelles.