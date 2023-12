Le groupe français spécialisé en distribution et en production de films, Pathé Cinémas, vient d’inaugurer son premier multiplexe au Maroc, à Marjane Mall Casablanca

C’est en présence de son président, Aurélien Bosc, que le groupe Pathé Cinémas a inauguré, mardi 19 décembre, en grande pompe son premier multiplexe à Casablanca. Situé dans le Marjane Mall de Californie, il abrite huit salles de projection, d’une capacité de 1200 places. « Le tout dans un confort optimal, avec des espacements généreux entre les sièges, visant à garantir une expérience immersive et technologique uniques », promet le groupe.

Il y a la salle IMAX Laser qui diffuse sur un écran de 19 mètres des images plus réalistes et impressionnantes en termes de luminosité, de colorimétrie et de contrastes pour une expérience visuelle sans égale. Puis, la salle 4DX abritant 88 fauteuils, et qui permet, selon Pathé, « de vivre pleinement son film grâce à une technologie immersive sud-coréenne offrant un mouvement et des vibrations de sièges avec des effets de vent, de lumières et d’eau plus vrais que nature ».

Un rooftop a été aménagé pour accueillir les clients après les projections ainsi qu’un espace de scène dédié aux artistes en herbe. Le complexe Pathé Californie a également lancé une application mobile permettant l’achat rapide de billets avec une réservation en ligne gratuite et une option d’annulation possible jusqu’à 15 minutes avant la séance.

Le groupe prévoit une programmation riche et éclectique allant des films marocains aux movies arabes, sans oublier les blockbusters internationaux ou encore les spectacles culturels. Les amateurs des films d’animation ou du cinéma d’auteurs trouveront leur bonheur.

Quant aux tarifs, c’est à partir de 80 dirhams pour un ticket d’entrée classique, offrant 3 heures de parking. Les étudiants et les enfants ont droit à un tarif spécial, au même titre que les clients qui opteront pour des cartes de 5 places avec un prix dégressif.

Le groupe Pathé qui a investi 150 millions de dirhams dans ce projet prévoit une ouverture prochaine à Rabat, toujours en partenariat avec Marjane .