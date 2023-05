Partenariat: l’UNFPA veut placer les filles au cœur des réformes législatives

Le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA) et International Center for Diplomacy (ICD) viennent de signer un premier accord de partenariat qui vise à accompagner le débat national sur les réformes législatives en faveur de l’égalité, avec une grande implication des jeunes filles.

Il s’agira ainsi de promouvoir la voix des jeunes filles dans le débat autour de la législation pénale et le droit de famille à travers la multiplication des espaces d’expression et d’échange ainsi qu’au sein des concertations élargies avec les décideurs à même de renforcer leur rôle dans l’élaboration d’initiatives de changement en faveur de l’égalité et de la lutte contre les discriminations.

« Le projet comprendra aussi l’utilisation du divertissement éducatif à travers une série de story telling et l’organisation d’une exposition artistique pour la promotion de l’égalité de genre et la masculinité positive », explique un communiqué.

Le projet comprend plusieurs volets dont le législatif qui vise à participer à la réforme législative de l’arsenal juridique et son alignement avec les conventions internationales. Ou encore un volet qui prévoit de mettre en place des canaux de dialogue entre les différentes parties prenantes concernées par la réforme du Code de la Famille en particulier les axes en relation avec la jeune fille.

Ce projet rentre dans le cadre de la révision du Code de la famille lancée par le roi Mohammed VI 20 ans après son adoption en 2004, et la réforme du Code de procédure pénale lié aux libertés individuelles et collectives, entre autres. Il s’inscrit dans la réalisation de l’ODD 3 et l’ODD 5 axés, respectivement, sur la santé et l’égalité de genre et l’achèvement de la stratégie visant la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et aux pratiques néfastes d’ici 2030.

Ce projet s’aligne aussi avec la constitution 2011, le Nouveau Modèle de Développement du Maroc (2021-2035), aux politiques du gouvernement marocain visant la promotion des droits des jeunes filles dans les politiques intégrés ainsi dans le cadre du troisième plan pour l’égalité, ainsi que le Plan Stratégique de UNFPA 2022-2025, et son Programme de Coopération 2023-2027 (CPD).

Le projet s’inscrit aussi dans le cadre du renforcement du rôle de la société civile dans le processus de la revue de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement ICPD+30 et son programme d’action adopté au Caire en 1994 et ses engagements identifiés lors de la Conférence de Nairobi ICPD+25 en 2019. Ce projet touche directement l’axe 4, 5, et 7 du Programme d’Action en relation avec l’égalité, la petite fille, la masculinité positive, la famille et les Droits à la Santé Sexuelle et Reproductive.