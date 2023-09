Une vaste opération de distribution de kits alimentaires, de tentes et de couvertures a été lancée, lundi dans la province de Ouarzazate, au profit des citoyens sinistrés, suite au séisme qui a frappé vendredi dernier plusieurs régions du Royaume.

Mobilisant d’importants moyens humains et logistiques, cette action de solidarité cible, dans un premier temps, plus de 15.000 bénéficiaires répartis sur neuf communes rurales touchées par cette catastrophe naturelle dans la province de Ouarzazate.

« En exécution des Hautes Instructions Royales, tous les intervenants ont été mobilisés au niveau de la province pour accompagner et prendre en charge l’ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri à la suite du séisme, notamment en termes d’hébergement, d’alimentation et tout autre besoin de base », a souligné Mohamed Mansouri, chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province de Ouarzazate.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mansouri a indiqué que l’opération lancée ce lundi vise des dizaines de douars situés dans neuf communes, ajoutant que la distribution des aides se déroule sous la supervision des agents d’autorité, assistés par les éléments des Forces Armées Royales (FAR).

« Plus de 800 kits alimentaires ont été déjà distribués dans les douars touchés par le séisme dans les communes de Khouzama et d’Imi N’Oulaouen », a-t-il fait savoir, notant que des mesures ont été prises pour prendre en charge également les personnes en détresse, particulièrement celles vulnérables.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur profonde reconnaissance à l’égard des mesures immédiates initiées par SM le Roi Mohammed VI, saluant aussi les efforts déployés par les équipes de secours qui œuvrent sans relâche pour venir en aide aux victimes de cette tragédie.

Selon des données de la préfecture de la province de Ouarzazate, les moyens humains déployés dans la province se chiffrent à plus de 2000 éléments (Autorités locales, Forces auxiliaires, Gendarmerie Royale et Protection Civile). En outre, plus de 200 véhicules (ambulances, bulldozers et engins) ont été déployés pour venir en aide aux sinistrés.

Suite à cette catastrophe naturelle, un élan de solidarité sans précédent a été déclenché à Ouarzazate. Ainsi, les citoyens de la province ont afflué en masse, depuis samedi matin, au Centre régional de transfusion sanguine pour donner leur sang en guise de solidarité avec les victimes du séisme. Des centaines de poches de sang ont été déjà collectées.

La population de la province a fait montre d’un sens élevé de patriotisme et de solidarité pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve et appuyer les efforts déployés par les autorités locales, la Protection Civile, les équipes médicales et les services d’ordre.