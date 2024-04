Ce jeudi 4 avril, Orange Maroc a dévoilé sa nouvelle signature de marque « Orange Kayna, Orange is here, Orange est là », lors d’un événement organisé à Casablanca. Cette initiative marque un tournant dans la stratégie de l’opérateur télécoms, visant à renforcer la proximité avec ses clients et à intensifier son engagement en faveur du progrès social.

Cette nouvelle signature incarne l’engagement d’Orange Maroc à mettre à niveau ses réseaux et services, tout en offrant une expérience client de qualité. Hind Lfal, Secrétaire Générale de Orange Maroc, a souligné l’importance de cette démarche, affirmant qu’elle témoigne de la volonté de l’entreprise de tisser des liens solides avec ses utilisateurs, les accompagnant à chaque étape de leur vie.

Outre son implication dans l’amélioration des services, Orange Maroc met en avant son engagement sociétal à travers des initiatives telles que « KhatwatKhir », visant à soutenir l’éducation des jeunes filles en milieu rural. Cette démarche illustre l’importance que l’entreprise accorde à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et à la lutte contre l’abandon scolaire.

Soutien aux entrepreneurs

Aussi, le FabLab solidaire, une initiative de Orange Maroc, offre un soutien capital aux entrepreneurs en mettant à leur disposition des équipements de pointe et une expertise technique pour le développement de prototypes. Cette initiative reflète l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et de l’autonomisation des communautés.

Noël Château, Directeur Central Grand Public de Orange Maroc, a souligné l’engagement de l’entreprise à fournir une connectivité et un réseau Internet de qualité, reconnus par le label NPerf. Avec une infrastructure comprenant plus de 8.000 km de fibre optique et 5.721 antennes, Orange Maroc assure une connectivité fiable à ses 17,4 millions de clients à travers le pays.

Enfin, Orange Maroc affirme également son engagement envers ses clients B2B en proposant une gamme complète de services adaptés à leurs besoins spécifiques. Brahim Sbai, Directeur Central B to B de Orange Maroc, a annoncé les projets de l’entreprise visant à renforcer la connectivité au niveau international, contribuant ainsi à faire du Maroc un hub de connectivité en Afrique.