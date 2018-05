Le Maroc abritera le 34e Congrès mondial sur la santé au travail

Le 34e congrès mondial sur la santé au travail sera organisé au Maroc en 2024, à Marrakech. Le Maroc a gagné le vote de la CIST avec 207 voix, devant le Canada, l’Inde et la Thaïlande.

Le Maroc vient d'être désigné pour l’organisation, en 2024, du 34ème Congrès mondial sur la santé au travail de la Commission internationale de la santé au travail (CIST). C’est ce qu’a annoncé, lundi, la Moroccan Occupational Health Association (MOHA), en charge de la candidature du Royaume.

Au terme du 32ème Congrès, tenu la semaine dernière à Dublin, le Maroc a gagné le vote de la CIST avec 207 voix, devant le Canada (128 voix), l’Inde (110 voix) et la Thaïlande (94 voix), indique la MOHA dans un communiqué.

La ville de Marrakech succèdera à Melbourne (Australie) dans l'organisation de l'événement de référence dans ce domaine, qui se tient tous les 3 ans et attire près de 3000 visiteurs issus de plus de 100 pays. La candidature marocaine a été portée par la MOHA, en partenariat avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université Hassan II de Casablanca.