Naoris inaugure ses opérations au Maroc, une avancée majeure pour la cybersécurité en Afrique

Naoris, leader mondial de la cybersécurité et de la décentralisation, a officiellement lancé ses activités au Maroc ce 18 avril en s’engageant envers l’excellence technologique et la souveraineté numérique marocaine.

Avec un accent particulier sur la cyber résilience face aux menaces post-quantiques, Naoris s’efforce de redéfinir le paysage numérique en proposant des solutions de pointe.

Sous la direction de son président fondateur et chef scientifique, M. David Carvalho, Naoris vise à devenir une référence incontournable dans le domaine de la cybersécurité. Conseiller en cyberguerre pour plusieurs États et hacker éthique de renommée mondiale depuis plus de 25 ans, il incarne l’expertise et l’engagement de Naoris envers l’innovation sécuritaire.

L’événement inaugural de Naoris a réuni une constellation de personnalités éminentes, dont le Brigadier Général Carlos RIBEIRO, expert en cyberdéfense et ancien chef des communications des forces armées portugaises, ainsi que M. David HOLTZMAN, ex-conseiller technologique de la Maison Blanche et ancien chef de l’innovation mondiale chez IBM. La présence de ces experts renforce l’importance stratégique de l’implantation de Naoris au Maroc.

Engagement pour l’excellence technologique marocaine

Naoris considère son installation au Maroc comme un pas décisif vers l’amélioration de la cybersécurité mondiale et le développement technologique du pays. L’événement a offert une tribune aux décideurs marocains pour explorer les dernières avancées en IA, blockchain et cybersécurité, renforçant ainsi le positionnement du Maroc en tant que leader régional dans ces domaines.

En favorisant la collaboration entre les secteurs public et privé, Naoris s’engage à stimuler l’écosystème technologique du Maroc. L’événement de lancement a été l’occasion de présenter des innovations de pointe et de discuter des défis et des opportunités liés à la transformation numérique, renforçant ainsi le rôle de Naoris comme partenaire de choix pour le développement technologique du Maroc.

Ce lancement marque un jalon significatif pour Naoris dans son expansion en Afrique et son soutien à l’ambition du Maroc de devenir un leader continental en technologie et en cybersécurité.

Naoris est résolument engagée à renforcer la résilience numérique du Maroc et à contribuer à son rayonnement technologique sur la scène internationale.