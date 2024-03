Moroccan Leadership Institute lance la 3ème promotion du son programme Leadership Journey-Édition Printemps 2024- à destination des cadres dirigeants et des chefs d’entreprise

Après le succès des deux précédentes éditions précédentes, Moroccan Leadership Institute (M.L.I) annonce le lancement d’un programme d’accompagnement certifiant, conçu par une équipe d’experts en leadership.

Ce programme certifiant de 12 jours (composé de six modules de deux jours chacun) est le fruit du travail d’une équipe d’experts en accompagnement et de leaders chevronnés. Ce programme est conçu pour les managers cherchant à relever des défis en 2024, désireux de vivre une expérience humaine enrichissante, et aspirant à renforcer leur posture de leader à travers un processus de développement des compétences.

Il s’adresse également aux chefs d’entreprise souhaitant offrir à leurs dirigeants/leaders une expérience d’apprentissage inégalée pour accélérer leur croissance et leur capacité à mobiliser autour d’eux.

Ce programme qui démarre le 19 avril 2024 s’étale sur quatre mois. Les participants seront immergés dans un processus de formation, les équipant d’outils leur permettant d’initier des dynamiques de leadership et d’accroître leur impact et leurs résultats.

Des ateliers pratiques, une masterclass de storytelling et des études de cas inspirées des programmes de leadership de la Harvard Kennedy School seront au programme pour permettre aux participants d’explorer leur propre style de leadership et de libérer tout leur potentiel.

Le programme Leading the Growth Journey s’adresse aux professionnels, aux entrepreneurs ainsi qu’changemakers souhaitant doter leurs équipes des meilleurs outils et pratiques pour explorer leur potentiel, mobiliser leurs communautés, relever les défis et atteindre le succès.

Il s’adresse à ceux et celles qui sont confrontés à des défis personnels ou organisationnels, cherchant à mobiliser leurs équipes et désireux d’investir dans leur propre leadership ainsi que dans celui de leurs collaborateurs.

À propos de Moroccan Leadership Institute

Moroccan Leadership Institute est un organisme spécialisé dans la création et le déploiement de programmes de formation en leadership, tant pour les professionnels du secteur privé que du secteur public.

Son ambition est de contribuer à institutionnaliser la formation au leadership tout au long de la vie et la formation continue au leadership au sein des organisations privées et publiques.

Dans la fonction publique et au sein des gouvernements, Moroccan Leadership Institute souhaite impulser des dynamiques de leadership pour faire émerger et accompagner des leaders résilients, capables de relever les grands défis du siècle et de construire un monde meilleur.