L’Allemagne va lever au 1er juillet son avertissement aux voyageurs, en vigueur depuis plus d’un an, pour la plupart des pays hormis ceux qui enregistrent encore un haut niveau d’infections au covid-19 ou une forte incidence des variants, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères.

« Nous pouvons lever l’avertissement général aux voyageurs pour les zones à risque dont l’incidence (du virus, ndlr) sur sept jours est inférieure à 200. Cette mesure s’appliquera à partir du 1er juillet et dans le monde entier », a annoncé un communiqué du chef de la diplomatie Heiko Maas.

Cette mesure symbolique va faciliter la reprise des déplacements et de l’activité touristique pour la saison estivale.

« Dans de nombreux endroits, les chiffres de l’infection sont en baisse et de plus en plus de citoyens sont vaccinés. Après de longs mois d’enfermement, nous pouvons nous réjouir de retrouver une certaine normalité, et cela vaut également pour les voyages », a ajouté le ministre tout en continuant d’appeler à la prudence et au respect des règles sanitaires.

L’avertissement, accompagné de restrictions, demeure cependant en place pour des pays qui connaissent des niveaux d’infections encore élevés ou une forte incidence de variants, comme la Grande-Bretagne ou l’Inde.

La levée de cet avertissement ne dispense pas des obligations de présenter un test négatif au covid-19, un certificat de vaccination ou de toute autre obligation en vigueur pour les déplacements au départ de l’Allemagne.