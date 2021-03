Aucun mort n’est à déplorer, mais sept personnes ont été blessées lors de la course effrénée d’un automobiliste ayant agi intentionnellement.

Sept personnes ont été percutées par un automobiliste, dans les rues de Yunquera de Henares (Guadalajara, nord-est de l’Espagne) vers 14h, ce vendredi 26 mars, rapporte l’agence EFE.

L’automobiliste, d’origine marocaine, a envahi les trottoirs de trois ruelles du centre-ville, indique Ok Diario, notant qu’il a ainsi fauché plusieurs personnes se trouvant dans les terrasses de deux bars.

Les urgences ont été avertit vers 14h46 et se sont immédiatement rendues sur les lieux de l’accident. Quatre victimes, une femme de 52 et trois hommes de 52, 54 et 66 ans, ont été transférées à l’hôpital, mais leur état est stable, indique EFE.

Le conducteur a été arrêté par la garde civile, également dépêchée sur les lieux. Négatif au test d’alcoolémie et de stupéfiant, l’homme en question a affirmé aux agents avoir agi intentionnellement et dans un «état de grand désespoir après avoir perdu la garde de ses enfants».