L’Ukraine a ironisé et multiplié les blagues samedi après l’explosion d’un véhicule piégé sur le pont de Crimée, infrastructure stratégique et symbolique de cette péninsule annexée par Moscou, sans pour autant aller jusqu’à revendiquer une responsabilité.

Des images de vidéosurveillance publiées en ligne ont montré une explosion géante sur ce pont construit à grands frais par Moscou et qui relie la Crimée à la Russie continentale. Sur ces images, la source de l’explosion semble être un camion blanc roulant sur le pont, de nuit, au côté de quelques autres véhicules. La déflagration a endommagé la voie routière ainsi que la voie ferrée.

Le ministère ukrainien de la Défense a comparé cette attaque à celle qui a coulé du croiseur Moskva en mer Noire en avril, autre « symbole du pouvoir russe en Crimée ukrainienne ». « Qu’est-ce qui vous attend encore, les russkofs? », a-t-il écrit de manière injurieuse sur Twitter.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies?

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022