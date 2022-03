L’exposition universelle 2020 de Dubaï ferme ses portes jeudi, laissant en suspens les questions sur l’avenir de son site pharaonique, situé dans le désert de cet émirat du Golfe, qui a coûté quelque sept milliards de dollars.

Six mois après son inauguration en grande pompe, Expo 2020 a accueilli pour son dernier show la chanteuse Christina Aguilera et le DJ Tiesto, après avoir reçu ces derniers mois Alicia Keys, Coldplay, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Novak Djokovic.

Des milliers de personnes se sont pressées sur le site ces derniers jours, portant le nombre total de visites à plus de 23 millions selon les autorités de Dubaï, qui espéraient accueillir quelque 25 millions de personnes avant que n’éclate la pandémie de coronavirus et que l’événement ne soit reporté d’un an.

« J’ai fait environ 172 pavillons. Je voulais faire les 192, mais je ne pense pas que je pourrai car c’est le dernier jour », a témoigné quelques heures avant la fermeture de l’événement Abbas Masud, un banquier pakistanais retraité.

Première organisée au Moyen-Orient, l’exposition universelle s’est ajoutée à la liste des gigantesques projets de l’émirat en quête de prestige, et déjà connu pour abriter des îles artificielles en forme de palmier ou encore la plus haute tour du monde, Burj Khalifa (830 mètres).

Les autorités de Dubaï l’assurent, le site Expo 2020, qui a coûté sept milliards de dollars (environ 6,3 milliards d’euros) et couvre une superficie faisant deux fois la taille de Monaco, ne sera pas déserté.

« Il n’a jamais été question d’un investissement pour accueillir une exposition, il s’agissait de créer une ville nouvelle (…) la ville du futur », avait affirmé à l’AFP en septembre la directrice générale de l’Expo 2020, Reem Al Hashimy.

Le site devrait être réinventé en une mini-ville sans voitures, avec environ 80% des structures conservées, selon les autorités qui espèrent attirer des entreprises et en faire un hub des innovations. Aucun projet concret n’a toutefois encore été lancé.

Les débuts d’Expo 2020 avaient été difficiles, entre la pandémie de coronavirus et les appels au boycott lancés par le Parlement européen en raison des violations des droits humains dans le pays.

Trois travailleurs sont morts et plus de 70 ont été gravement blessés sur le chantier de construction, avaient révélé les organisateurs, assurant néanmoins que toutes les normes mondiales de sécurité avaient été respectées.

La prochaine exposition universelle se tiendra à Osaka au Japon en 2025.