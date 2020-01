Trump menace l’Iran avec son «magnifique équipement militaire tout neuf»

Dans un tweet partagé le 4 janvier, le Président américain annonce avoir dépensé 200 milliards de dollars dans des équipements militaires « tout neufs et magnifiques », qu’il « n’hésitera pas » à envoyer sur l’Iran si ce dernier « attaque une base américaine ou tout Américain ».

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020