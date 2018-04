Theresa May face à une forte opposition politique aux frappes en Syrie

Les partis d'opposition britanniques et plusieurs ONG ont condamné samedi la décision de Theresa May de mener des frappes aériennes en Syrie sans consulter le Parlement, rompant ainsi avec un usage en vigueur depuis l'intervention en Irak en 2003, qui a laissé de profonds stigmates dans le pays.

"Le Royaume-Uni devrait jouer un rôle de leader dans la recherche d'un cessez-le-feu dans ce conflit, et non recevoir des instructions de Washington pour mettre les soldats britanniques en danger", a réagi le leader de l'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, après l'annonce des frappes menées par l'aviation britannique contre un complexe militaire près de Homs.

Le fondement de l'action de la Royal Air Force, qui a mobilisé quatre avions de combat pour tirer des missiles Storm Shadow, est selon M. Corbyn "légalement discutable", et la Première ministre conservatrice Theresa May aurait dû "chercher l'approbation du Parlement".

méfiance des interventions militaires à l'étranger

Formellement, Theresa May avait le pouvoir d'engager son pays dans une action militaire sans consulter le Parlement. Mais depuis l'engagement britannique en Irak, décidé en 2003, une pratique s'est établie, consistant à soumettre les opérations militaires à l'étranger à un débat et un vote des députés. Mme May a annoncé samedi qu'elle s'exprimerait devant le Parlement lundi.

Le pays reste hanté par le déploiement très controversé de troupes en Irak en 2003, aux côtés des Américains, au motif de la présence d'armes de destruction massive qui n'ont finalement jamais été trouvées. Cette opération, dans laquelle 179 soldats britanniques ont trouvé la mort, a instillé un profond sentiment de méfiance sur la pertinence des interventions militaires à l'étranger.

"Les bombes ne sauveront pas de vie et n'apporteront pas la paix", a martelé M. Corbyn, un pacifiste convaincu. Et l'intervention militaire rend plus hypothétique la possibilité de déterminer les responsabilités des crimes de guerre en Syrie, a-t-il dit.

Les formations d'opposition partagent largement ces critiques, ainsi que des acteurs de la société civile.

"Marcher dans le sillage d'un président américain imprévisible ne peut remplacer un mandat de la chambre des Communes", a tancé le leader du Parti libéral-démocrate (centre), Vince Cable, rejoint sur ce point par Stewart McDonald, un porte-parole du Parti nationaliste écossais, troisième force politique au Parlement britannique.

"La Première ministre aurait pu et aurait dû rappeler le Parlement cette semaine", a jugé Vince Cable.

Au sein du Parti conservateur en revanche, les députés ont exprimé leur soutien au gouvernement, Tom Tugendhat saluant par exemple la décision "juste", bien que "triste", de la Première ministre.

Le journaliste de la chaine ITV Robert Peston a jugé "grave et inquiétant" d'observer "un tel fossé" entre le gouvernement et l'opposition sur le bien-fondé de l'intervention militaire.

Les britanniques opposé à une action contre le régime de Bachar al-Assad

En 2014 puis en 2015, les députés avaient donné leur feu vert à la participation à des raids de la coalition internationale menée par les États-Unis contre le groupe jihadiste État islamique en Irak et en Syrie, et qui ont abouti à plus de 1.700 frappes aériennes. Le Parlement s'était cependant opposé en 2013 à une action militaire contre le régime de Bachar al-Assad.

Comme l'opposition, l'organisation Stop the war coalition a elle aussi "condamné les attaques" en Syrie, estimant qu'"elles n'apporteront aux Syriens rien d'autre que davantage de misère et de destructions".

"L'écrasante majorité de la population britannique s'oppose à cette action, tout comme elle s'est opposée à une série de guerres ces 17 dernières années", a-t-elle ajouté.

Selon un sondage YouGov réalisé auprès de 1.600 personnes et publié jeudi, 43% des Britanniques étaient contre des frappes aériennes en Syrie, seulement 22% s'y déclarant favorables.

Stop the war a appelé à des manifestations samedi dans plusieurs villes à travers le Royaume-Uni et à une mobilisation lundi devant le parlement, pour la reprise de la session parlementaire.

La Campagne pour le désarmement nucléaire (CND) a également exprimé son désaccord avec la décision du gouvernement, prise "à l'encontre du droit international".

Elle a dénoncé "la décision de Theresa May de contourner le Parlement", estimant qu'elle faisait ainsi preuve de "mépris" à l'encontre du processus démocratique et de l'opinion publique.