Un premier cas de contamination au variant du virus du Covid-19 identifié en Afrique du Sud a été détecté en Espagne, a annoncé, jeudi, le département régional de la Santé de la communauté autonome de Galice.

La nouvelle souche du virus a été identifiée chez un homme de retour d’Afrique du Sud résidant à Vigo, a précisé la même source.

À son retour d’un séjour de travail en Afrique du Sud, l’homme de 30 ans avait développé des symptômes évocateurs du Covid-19.

Le test s’étant révélé positif, un séquençage du virus a été réalisé, confirmant le variant baptisé «501.V2», identifié en Afrique du Sud en octobre dernier.

L’Espagne est durement touchée par la pandémie avec plus de 57.000 morts et plus de 2,6 millions de cas.

Le pays a administré 76,7 % des 1,35 million de doses qu’elle a reçues dans le cadre du plan de vaccination de l’UE, d’après les derniers chiffres du ministère de la Santé.