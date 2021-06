Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres blessées lors d’une agression à Wurtzbourg, dans le sud de l’Allemagne, a annoncé la police locale sur Twitter, des médias parlant d’une attaque au couteau.

L’agresseur a été interpellé, a précisé la police assurant qu’il n’y avait aucun danger pour la population. Les forces de l’ordre qui ont été alertées vers 17h00 locales (15h00 GMT) n’ont donné aucune précision sur les motivations de l’agresseur.

Selon le quotidien Bild et le quotidien local Main Post, au moins trois personnes ont été tuées et six blessées lors d’une attaque au couteau par un homme qui s’en est pris à des passants dans cette ville de Bavière.

L’homme a ensuite été maîtrisé par un tir de la police dans les jambes, selon la même source.

Selon le quotidien régional Main Post et la chaîne de télévision NTV, il s’agit de l’acte d’un forcené prise d’une crise de folie meurtrière.

Bild évoque également des vidéos amateurs montrant un agresseur maitrisé par des témoins.

Le journal publie également sur son site internet une photo qu’il présente comme étant celle de l’agresseur présumé, pieds nus, un long couteau en main et de couleur de peau noire.

La police a twitté qu’il n’y avait pas d’indice concernant un éventuel autre agresseur.

Un important déploiement policier était en cours dans le centre de cette ville d’environ 130.000 habitants située à 120 km à l’est de Francfort.

L’origine des faits n’a pas été établie à ce stade mais ils interviennent dans un contexte tendu en Allemagne.

– Contexte tendu –

Les autorités sont en effet sur le qui-vive concernant la menace islamiste, particulièrement depuis un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique qui avait fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin. Cette attaque jihadiste est la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand.

Depuis 2009, les autorités allemandes ont déjoué 17 tentatives d’attentat de ce type, dont la majorité depuis l’attaque de 2016, selon le ministère de l’Intérieur. Les forces de l’ordre avaient démantelé au printemps 2020 en Rhénanie du Nord-Westphalie une cellule de terroristes présumés originaires du Tadjikistan liés au groupe Etat islamique, avait indiqué le procureur antiterroriste, Peter Frank.

« L’Allemagne et l’Europe occidentale sont toujours dans la ligne de mire des islamistes radicaux », avait-il alerté.

Parmi eux en particulier : en juin 2018, la police a annoncé avoir déjoué un attentat à la « bombe biologique », suite à l’arrestation d’un Tunisien suspecté d’être lié à l’organisation Etat islamique (EI). L’homme de 29 ans arrivé en Allemagne en 2015 est soupçonné d’avoir voulu remplir son engin de ricine, un poison 6.000 plus puissant que le cyanure.

Depuis 2013, le nombre d’islamistes considérés comme dangereux se trouvant en Allemagne a été multiplié par cinq pour s’établir actuellement à 615, selon le ministère de l’Intérieur. Celui des salafistes est lui évalué à environ 11.000, soit deux fois plus qu’en 2013.

En 2020, 320 nouvelles enquêtes ont été ouvertes en Allemagne comportant un lien avec la menace islamiste, un chiffre en baisse qui ne dit néanmoins « rien sur le danger qualitatif » de celle-ci, selon le procureur antiterroriste Peter Frank.

Outre l’attaque au camion-bélier sur le marché de Noël de la capitale, l’EI a revendiqué en 2016 un meurtre au couteau à Hambourg, un attentat à la bombe à Ansbach qui avait fait 15 blessés et tué l’assaillant, ainsi qu’une attaque à la hache dans un train en Bavière (5 blessés) dont l’auteur a été abattu par la police.