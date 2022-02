Criminel notoire aux Pays-Bas, le Maroco-néerlandais Redouane Taghi, a été aidé par un soldat des forces spéciales du pays. Des révélations inattendues qui embarrassent le pays.

«Le 1er février, un soldat des forces spéciales a été arrêté. L’homme est soupçonné de préparation à l’importation de stupéfiants, de détournement de biens militaires, d’implication dans le commerce d’armes et de détention illégale d’armes», a confirmé le ministère public d’Arnhem (l’est des Pays-Bas) au quotidien néerlandais De Telegraaf.

Le sergent-major de 42 ans est suspecté d’avoir «partagé sa connaissance approfondie des opérations spéciales, des armes et des tactiques avec des criminels», poursuit la même source. Des accusations très graves contre le sous-officier supérieur qui fait partie «de l’unité des forces spéciales la plus élitiste de l’armée néerlandaise», l’équivalent néerlandais de la Delta Force américaine ou du SAS britannique, écrit le magazine Vice.

Pire encore, ces informations ultrasensibles auraient été communiquées au baron de la drogue le plus violent du pays, Redouane Taghi arrêté en 2019, après plusieurs années de cavale. Le sergent-major aurait ainsi mis des armes ultras sophistiquées entre les mains du Marocain, suspecté d’être derrière le plus grand nombre d’assassinats de l’histoire du pays.

Lire aussi: Mocro Maffia: zoom sur l’un des réseaux criminels les plus violents d’Europe

Le fameux Redouane Taghi est né le 20 décembre 1977 à Bni Selmane (à quelques kilomètres de Chefchaouen). Il a fait ses premiers pas sur la voie criminelle avant de se lancer dans le trafic de drogue, s’alliant aux cartels colombiens et mexicains.

Le réseau de Taghi parvenait à faire entrer près d’une tonne de cocaïne par mois via le Maroc, Anvers et Rotterdam, confiait un ancien membre de son réseau Ebrahim B., au quotidien NRC. Très tôt, Redouane Taghi sera dans le viseur des autorités néerlandaises, puis espagnoles et marocaines.

Au Maroc, il est suspecté d’être le commanditaire de la fusillade du café La Crème, en novembre 2017, qui a coûté la vie à la mauvaise cible, un jeune étudiant en médecine.

Taghi passera plusieurs années en cavale, sans jamais cesser son activité criminelle et sans jamais être localisé. En décembre 2019, les autorités émiraties ont annoncé son arrestation, mettant fin ainsi à une chasse à l’homme lancée par les autorités néerlandaises qui avaient également proposé une récompense de 100.000 euros à quiconque pouvait aider à le retrouver. Les autorités néerlandaises poursuivent leur enquête et de nouvelles révélations fracassantes devraient être annoncées dans ce dossier tentaculaire.