La président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu « la pleine coopération » de la Finlande et de la Suède contre les combattants kurdes du PKK et leurs alliés, a annoncé la présidence turque mardi soir dans un communiqué.

La Turquie a donné son accord à l’entrée dans l’Otan de ces deux pays nordiques au terme de plus de trois heures de discussions mardi à Madrid, en marge du sommet de l’Alliance atlantique.

« La Turquie a obtenu ce qu’elle voulait », a déclaré la présidence turque dans son communiqué.

L’accord a été signé mardi soir devant les caméras par les chefs de la diplomatie des trois pays concernés.

Les deux pays candidats se sont engagés à « la pleine coopération avec la Turquie dans la lutte » contre le Parti des Travailleurs du Kurdistan, considéré par Ankara et ses alliés occidentaux comme une organisation terroriste, ainsi que contre les mouvements qui lui sont affiliés, est-il précisé dans ce texte.

Helsinki et Stockholm s’engagent également à « faire preuve de solidarité avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes ».

De même, les deux capitales se sont accordées pour ne « pas imposer de restrictions ou d’embargo sur les industries de défense », a poursuivi la présidence turque.

Il s’agissait des principales revendications de la Turquie pour lever son objection à l’élargissement de l’Otan à la Suède et à la Finlande.

La présidence turque affirme encore que les deux nouveaux entrants prendront « des mesures concrètes pour l’extradition des criminels terroristes » de leur territoires et pour « interdire les activités de collecte de fonds et de recrutement du PKK et de ses affiliés » chez eux.

Enfin, elle se félicite du fait que le mouvement « Fetö » du prédicateur Fetullah Gülen, installé aux Etats-Unis et que M. Erdogan tient pour responsable de la tentative de coup d’Etat de 2016, soit reconnu comme « une organisation terroriste » au même titre que le PKK, les YPG et les autres.

Elle y voit « une étape très importante dans la dimension internationale de la lutte de la Turquie » contre le terrorisme.

Les pays de l’Otan vont « inviter » officiellement mercredi ces deux pays à rejoindre l’Alliance après la levée du veto turc, a pour sa part annoncé son secrétaire général Jens Stoltenberg devant la presse à Madrid.