La Norvège veut mettre en service des avions électriques

Elle souhaite être le premier pays au monde à «électrifier» le transport aérien.

La Norvège entend être le premier pays au monde à utiliser des avions de ligne 100 % électriques. Son objectif est ambitieux: ouvrir les premières liaisons à partir de 2025 et avoir basculé toutes les liaisons intérieures et une partie des liaisons avec les autres pays scandinaves dans le tout-électrique d'ici à 2040.

«Nous avons pour ambition d'être le premier pays au monde à “électrifier” le transport aérien», a déclaré Dag Falk-Petersen, directeur d'Avinor, l'organisme public en charge de la gestion des aéroports norvégiens. Avinor s'apprête à lancer un appel d'offres, le premier du genre, pour ouvrir une liaison commerciale qui serait confiée à un petit avion tout électrique de 19 places, à partir de 2025. Un premier test grandeur nature avant de systématiser l'emploi d'appareils électriques. «Nous estimons que tous les vols d'une durée de 1 h 30 peuvent être effectués par des avions totalement électriques», ajoute le directeur d'Avinor.

Cette première initiative intervient alors que l'aéronautique multiplie les projets d'avions à propulsion hybride et électrique, la plupart autonomes, mais aussi de taxis volants. Quelque 70 programmes sont recensés dans le monde, selon la première étude sur le sujet menée par le cabinet Roland Berger (lire nos éditions du 27 décembre).

Des start-up américaines et européennes telles que Lilium, Volocopter, Zunum Aero, Aurora Flight ou Joby Aviation sont en pointe. Elles pilotent 46 % de ces programmes. Airbus et Boeing sont également actifs. L'avionneur européen a relancé un projet d'avion électrique, en s'associant avec Siemens et Rolls-Royce. L'objectif est de construire, d'ici à 2022, un démonstrateur d'appareil régional de 90 sièges, à propulsion hybride.