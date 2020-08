Liban: deux ministres démissionnent, nouveaux heurts à Beyrouth

Lors d’une visioconférence co-organisée par l’ONU et la France pour aider le Liban, 252,7 millions d’euros d’aide -immédiate ou mobilisable à brève échéance- ont été collectés pour porter secours aux victimes de l’énorme déflagration, selon la présidence française.

La communauté internationale y a affirmé qu’elle n’allait « pas laisser tomber » le pays du Cèdre, mais exigé que son aide soit « directement » distribuée à la population et qu’une enquête « transparente » soit menée sur les causes de la catastrophe.

Face à l’ampleur du drame et l’ire de la population, qui réclame depuis des mois le départ de l’ensemble d’une classe dirigeante accusée de corruption, d’incompétence et de négligence, la ministre de l’Information a présenté sa démission.

« Je m’excuse auprès des Libanais, nous n’avons pu répondre à leurs attentes », a déclaré Mme Manal Abdel Samad devant la presse.

Quelques heures plus tard, le ministre de l’Environnement et du développement administratif, Damianos Kattar, annonçait lui aussi son départ du gouvernement « face à l’énorme catastrophe (…) et (…) un régime stérile qui a raté de nombreuses opportunités ».

Le chef du gouvernement, Hassan Diab, avait rencontré dans la journée plusieurs ministres, les médias locaux évoquant de possibles démissions.