Washington a abattu samedi le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les États-Unis, ont rapporté plusieurs médias américains.

Le ballon, dont le Pentagone assure qu’il s’agissait d’un ballon espion, a été abattu par l’armée américaine au large de la côte est des Etats-Unis, selon Fox News et CNN.

Sur des vidéos retransmises par les chaînes de télévision, le ballon semblait tomber à la verticale.

Peu avant, le trafic aérien avait été suspendu dans trois aéroports du sud-est des Etats-Unis par mesure « de sécurité nationale » a annoncé le régulateur de l’aviation civile américaine (FAA). Il s’agissait d’un aéroport en Caroline du Nord et de deux en Caroline du Sud.

The US military has shot down the Chinese surveillance balloon over the Atlantic Ocean, a US official says. https://t.co/5wSVEMV7IA

— CNN (@CNN) February 4, 2023