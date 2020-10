Le Liban et Israël entament des discussions techniques sur leur frontière maritime

Le Liban et Israël, deux voisins toujours officiellement en guerre, entament mercredi des discussions techniques pour délimiter leur frontière maritime et lever les obstacles à la prospection d’hydrocarbures, deuxième round des négociations inédites sous l’égide de Washington et de l’ONU.

Comme pour la séance inaugurale du 14 octobre, la rencontre entre délégations libanaise et israélienne doit débuter mercredi à 10H30 (08H30 GMT) dans des locaux de l’ONU à Naqoura, localité du sud du Liban frontalière d’Israël.

Après plusieurs années d’efforts diplomatiques américains en coulisse, le Liban et Israël avaient dévoilé début octobre le lancement de ces pourparlers, « historiques » selon Washington. La médiation est désormais assurée par un haut diplomate américain, John Desrocher.

Le Liban insiste sur le caractère « technique » et non politique des discussions, martelant qu’il s’agit de négociations « indirectes », c’est-à-dire que les deux équipes ne s’adressent pas la parole.

Mercredi encore, les négociateurs se retrouvent sur une base frontalière de la Finul, force de l’ONU déployée pour surveiller la ligne bleue qui fait office de frontière.

Des hélicoptères de la Finul survolaient le secteur bouclé par des barrages, tout comme l’armée et la force onusienne menaient des patrouilles, selon un photographe de l’AFP.

« La séance du jour est la première session technique, les discussions détaillées sur la démarcation devraient débuter », pronostique Laury Haytayan, experte sur la bonne gouvernance des ressources en hydrocarbures au Moyen-Orient.

Le contentieux maritime entre les deux voisins concerne une zone de 860 km². Le dossier est particulièrement stratégique pour un Liban en faillite, qui mise sur la prospection pour enrayer un effondrement économique ne faisant qu’empirer depuis un an.

– « Réclamer le maximum » –

Pour Mme Haytayan, le Liban compte « réclamer le maximum qu’il puisse obtenir », et prévoit même d’aller « au-delà des 860 kilomètres » carrés dont il est question.

Cela engloberait le gisement de gaz naturel Karish, actuellement exploité par Israël. « Il faut attendre la réaction des Israéliens », dit Mme Haytayan.

Depuis un an, le Liban connaît une récession économique accompagnée par une dépréciation de la monnaie nationale et un accroissement de la pauvreté. La communauté internationale refuse de débloquer toute aide financière sans l’adoption de réformes.

Malgré ce contexte calamiteux, les autorités « veulent envoyer un signal aux Libanais, aux négociateurs israéliens et américains qu’elles ne sont pas à la table des négociations en position de faiblesse », souligne Mme Haytayan.

Les pourparlers ont suscité des remous au Liban.

Le mouvement chiite du Hezbollah, poids lourd de la vie politique et ennemi d’Israël, a critiqué avec son allié Amal la présence de civils dans la délégation libanaise, réclamant une équipe composée uniquement de militaires.

Une guerre dévastatrice avait opposé le Hezbollah et Israël en 2006, faisant plus de 1.200 morts au Liban, surtout des civils, et 160 côté israélien, essentiellement des militaires.

Depuis, des réunions tripartites routinières sont organisées par la Finul avec des responsables militaires des deux voisins.

– « Voix positives » –

Mardi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a salué des « voix positives » évoquant au Liban la « paix avec Israël », même si les responsables libanais martèlent que les négociations n’ouvrent pas la voie à une normalisation.

Dans une interview lundi à la chaîne libanaise Al-Jadeed, Claudine Aoun, la fille du président libanais, avait en effet affirmé qu’une paix pouvait être envisagée « mais que tous les problèmes devaient d’abord être réglés ».

Outre la démarcation maritime, des pourparlers sur les frontières terrestres doivent être menés séparément dans le cadre des rencontres tripartites de la Finul.

Les négociations interviennent dans un contexte de fortes tensions en Méditerranée orientale autour des hydrocarbures et de la délimitation des frontières maritimes, impliquant aussi entre autres la Turquie, la Grèce et Chypre.