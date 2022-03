Des employés en tenue de protection individuelle ont transporté mercredi à Hong Kong des corps de victimes du coronavirus dans des conteneurs réfrigérés, faute de place dans les morgues en raison de la vague particulièrement mortelle de Covid-19.

Depuis l’apparition il y a moins de trois mois du variant hautement contagieux Omicron, le territoire de 4,4 millions d’habitants a enregistré près d’un million de cas et plus de 4.600 décès liés au coronavirus, dont une large partie parmi les personnes âgées non vaccinées.

Un représentant des pompes funèbres a indiqué à des médias hongkongais que l’explosion du nombre de décès a entraîné une pénurie de cercueils.

La cheffe de l’exécutif Carrie Lama a reconnu l’existence de cette pénurie lors d’une conférence de presse mercredi, avant d’annoncer l’arrivée prochaine de deux autres cargaisons de cercueils en provenance de la Chine continentale.

« Le Bureau en charge de la Santé m’a indiqué mardi soir qu’ils qu’ils s’efforcent d’organiser le transport (des cercueils) par voie maritime ».

Mercredi, il n’en restait que 300 et il ne devrait plus en rester un seul d’ici ce week-end.

Elle a souligné que les autorités s’efforcent de répondre aux inquiétudes des familles concernant les actes post-mortem, notamment sur la manière de récupérer les corps apportés dans les morgues publiques sans certificat de décès délivré par un médecin.

« Nous allons essayer de trouver un moyen pour que la famille puisse récupérer le corps pour organiser les funérailles rapidement. Les crématoriums… ont également travaillé jour et nuit à pleine capacité », a déclaré Mme Lam.

Mercredi, à l’extérieur de la morgue publique de Fu Shan, située sur la péninsule de Kowloon, des employés en tenue ont déplacé des corps recouverts d’une bâche noire d’un camion vers des rangées de conteneurs d’expédition.

Des chercheurs estiment que le bilan des contaminations devrait être beaucoup plus élevé que les chiffres officiels et près de la moitié de la population l’aurait déjà été.

Mme Lam a été critiquée de toutes parts pour sa gestion de la crise, avec l’escalade de la mortalité parmi la population âgée, largement non vaccinée, et une communication peu claire concernant le confinement et les tests de masse.

Ces derniers jours, les utilisateurs des réseaux sociaux ont manifesté leur colère à l’encontre de Hong Kong, imputant en grande partie au territoire en grande partie au territoire la propagation du Covid sur le continent en raison de la lenteur de la réponse de Hong Kong à l’épidémie.

En Chine continentale, des dizaines de millions de personnes ont été confinées cette semaine, après l’apparition de plus de 3.000 nouveaux cas quotidiens, alors que Pékin s’efforce de maintenir sa stratégie de « zéro dynamique ».

La ville voisine de Shenzhen, qui compte 17 millions d’habitants, a été confinée lundi en raison d’une flambée d’Omicron dans les usines et les quartiers liés à Hong Kong.

Des photos d’habitants sans masque profitant du soleil et faisant du surf ont suscité l’indignation en Chine continentale.

Les autorités de la ville ont annoncé mercredi la fermeture des plages à compter de jeudi.

Ces règles s’ajoutent aux mesures de distanciation sociale déjà strictes de Hong Kong, comme le port obligatoire du masque pour faire du sport en extérieur et l’interdiction des rassemblements de plus de deux personnes.

« Comme nous voyons un afflux de personnes se rendant sur les plages, nous devons prendre des mesures appropriées afin de protéger notre système, de réduire les mouvements du public pour assurer la sécurité », a déclaré Mme Lam lors d’une conférence de presse.

Mme Lam, dont le poste sera à pourvoir dans quelques mois, a jusqu’à présent refusé de dire si elle comptait briguer un nouveau mandat.

Le processus de désignation du prochain chef de l’exécutif a été reporté à mai et tout nouveau report dépendra de Pékin, a déclaré Mme Lam.