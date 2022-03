Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine, dont 116.000 sont des ressortissants de pays tiers, depuis le lancement de l’invasion russe le 24 février, ont indiqué les Nations unies vendredi.

« Le nombre de réfugiés venus d’Ukraine – tragiquement – a atteint aujourd’hui 2,5 millions. Nous estimons également qu’environ deux millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de l’Ukraine », a indiqué le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans un tweet.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.

We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.

Millions forced to leave their homes by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022