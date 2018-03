France: Olivier Faure prend la tête du Parti socialiste

Après le retrait de Stéphane Le Foll vendredi matin, Olivier Faure, arrivé en tête des votes des militants socialistes jeudi soir avec 48,56% des voix, devient de fait premier secrétaire du PS.

Avec 48,56% des voix, Olivier Faure est arrivé en tête du scrutin des militants socialistes. Derrière lui, Stéphane Le Foll a obtenu 26,10%, Emmanuel Maurel 18,98% et Luc Carvounas 6,36%. «Je considère qu'avec le résultat qu'a obtenu Olivier Faure avec sa motion, il a vocation à devenir Premier secrétaire». Vendredi matin, ces propos de Stéphane Le Foll, arrivé en deuxième position dans la course à la direction du PS, ont transformé de fait Olivier Faure en vainqueur du scrutin. «Le résultat est sans appel. Il est net. Olivier Faure a obtenu le meilleur score», a complété l'ancien ministre de l'Agriculture depuis le siège du PS rue de Solferino. Les quatre candidats s'étaient auparavant réunis pour la «commission de récolement». «Il s'agira de montrer qu'il y a de l'unité», avait-on expliqué dans la nuit au parti. Les deux candidats, dont les textes d'orientations étaient de toute façon très proches, ont donc manifesté cette unité. L'un et l'autre sont, ou ont été, des soutiens de l'ancien président François Hollande. Olivier Faure a passé sept années à travailler avec lui lorsqu'il était à la tête du PS.

«C'est le statu quo absolu, au moment où tout change!», a regretté Emmanuel Maurel dans une déclaration au Monde, vendredi matin. Premier secrétaire par interim durant 8 mois, Rachid Temal s'est pour sa part félicité, vendredi après-midi, lors de la proclamation officielle des résultats, du taux de participation. 37014 militants se sont déplacés dans les bureaux de vote jeudi dans toute la France entre 17h et 22h avec, au total, 36439 votes exprimés. Temal disait attendre environ 30.000 électeurs sur les 102.000 adhérents potentiels.

«Sur les résultats, après échange avec les quatre candidats, je peux vous annoncer qu'un candidat est nettement devant, c'est Olivier Faure, suivi de Stéphane Le Foll, puis d'Emmanuel Maurel et enfin Luc Carvounas», avait indiqué le coordinateur du parti Rachid Temal au cours d'un point presse peu avant une heure du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Interrogé sur le maintien de Stéphane Le Foll, alors que des rumeurs faisaient déjà état de son possible désistement, l'entourage de l'ex-ministre de l'Agriculture n'avait pas souhaité répondre trop vite. Pour Le Foll, selon un proche, l'affaire n'allait pas forcément de soi.

«Les frères jumeaux du hollandisme»

Le vote s'est déroulé de 17 heures à 22 heures dans les 3200 sections du parti sans incidents majeurs. L'équipe de Stéphane Le Foll a cependant demandé le gel des votes à La Réunion en raison d'un trop grand écart de voix entre les deux candidats arrivés en tête. Cette première place d'Olivier Faure n'est pas une surprise. Favori de ce scrutin, il avait obtenu de nombreux soutiens, ratissant aussi bien à l'aile droite qu'à l'aile gauche du parti, de Martine Aubry aux anciens vallsistes. «Cette idée, centrale dans la campagne d'Olivier Faure, qu'il faut se rassembler parce qu'on est trop faible pour jouer la revanche du quinquennat, j'ai l'impression que ça a gagné», expliquait un soutien du candidat après l'annonce des résultats.

Face à Stéphane Le Foll, fidèle parmi les fidèles de François Hollande, le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, celui des socialistes, a joué la carte du renouvellement, affirmant vouloir changer le PS «du sol au plafond», et promettant d'organiser des chantiers thématiques ouverts aux militants et sympathisants pour trancher leurs incessantes querelles. Sur le plan idéologique, leurs différences semblent minimes. Olivier Faure était l'adjoint de Stéphane Le Foll à Solferino lorsque François Hollande en était premier secrétaire, une proximité qui a conduit Luc Carvounas à les qualifier de «frères jumeaux du hollandisme».

Peu après l'ouverture des bureaux de vote, l'ancien président de la République François Hollande est venu voter à Solferino, où il a été premier secrétaire pendant plus de dix ans. L'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve et le commissaire européen Pierre Moscovici se sont également rendus aux urnes. Olivier Faure sera officiellement intronisé premier secrétaire lors du prochain congrès du PS qui se déroulera à Aubervilliers, les 7 et 8 avril prochain.