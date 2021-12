Sur les réseaux sociaux, deux vidéos circulent dans lesquelles on peut voir deux hommes s’entraîner au tir en imaginant viser des membres de la France insoumise, le président Emmanuel Macron ou encore des porteurs de drapeaux maghrébins. Ils seraient partisans d’Eric Zemmour.

«Face à vous, les antifas et les gauchistes (…) de la vermine. Il y a des drapeaux algériens et marocains donc on va s’empresser de tirer», formule un premier jeune homme en train de s’entraîner au tir de gros calibre dans une vidéo partagé sur les réseaux sociaux.

Selon Médiapart, cet homme est connu sous le pseudonyme «Miles Christi», soit «Chevaliers du Christ» en latin. Il serait un militaire ou ex-militaire identifié sur des images en service grâce au tatouage qu’il porte à l’arrière du crâne.

Dans une autre vidéo diffusée sur la page du groupe antifasciste Jeune Garde, on voit un jeune homme s’entrainer au tir en imaginant viser des élus de la France insoumise comme Raquel Garrido et Alexis Corbière. Il dit viser également « du jeune bougnoule mental (sic) ». On comprend qu’il fait référence à des Maghrébins.

Selon Médiapart, l’homme déclare avoir été présent au meeting de campagne d’Eric Zemmour à Villepinte le 5 décembre dernier, et que le candidat est «le vrai homme providentiel». Selon nos confrères, l’individu affiche en bannière profil Tinder une photographie du candidat à l’élection présidentielle française d’extrême-droite au salon d’armement Milipol durant lequel il avait épaulé un fusil avant de le pointer vers des journalistes.