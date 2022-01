L’opération menée par la police espagnole à Murcie, a permis d’arrêter trois membres d’une cellule terroriste, ainsi que leur leader, décrit comme «extrêmement radicalisé».

L’enquête qui a débuté il y a plus d’un an et demi a débouché sur l’arrestation de trois personnes à Murcie (sud-est de l’Espagne) et celle du présumé leader dans la ville de Cadiz (sud-ouest de l’Espagne), indique un communiqué de la police nationale.

Les trois personnes arrêtées à Murcie auraient été endoctrinées par le «leader», qui partageait des «contenues jihadistes d’une extrême dureté», poursuit la même source. Lors des perquisitions plusieurs «dispositifs électroniques» ont été saisis par la police.

Le «chef», d’origine marocaine, a quant à lui été arrêté sur son lieu de travail, précise le site local La opinion de Murcia. L’homme en question était chauffeur de camion, mais était «connu dans sa zone géographique pour son radicalisme extrême», souligne la police. «Il tenait régulièrement des réunions clandestines avec ce groupe dans lesquelles ils visionnaient du matériel terroriste et critiquaient la société occidentale avec une extrême violence», poursuit la même source.

🚩 Detenido en #Algeciras (#Cádiz) el líder de un grupo #yihadista cuyos miembros se consideraban « soldados del califato » Han sido arrestadas también otras tres personas en #Murcia que habían sido captadas y adoctrinadas por él #SomosTuPolicía pic.twitter.com/pEUrrIH39j — Policía Nacional (@policia) January 21, 2022

L’homme en question a été placé en détention provisoire et mis à la disposition du chef du Tribunal Central d’Instruction numéro six, conclut le communiqué de la police nationale.