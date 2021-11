L’aéroport de La Corogne, nord-ouest de l’Espagne, a activé, vendredi, son plan d’urgence en raison d’une alerte à la bombe sur le vol Bilbao-La Corogne assuré par la compagnie Volotea, qui a confirmé la présence possible d’une bombe dans l’Airbus 319 à bord duquel se trouvaient 105 personnes et six membres d’équipage.

Peu après avoir quitté Bilbao, un appel anonyme signalant la présence d’un explosif à bord de l’appareil a conduit la police basque à émettre une alerte aux deux aéroports, précise-t-on. La possibilité d’un atterrissage d’urgence dans une ville voisine a d’abord été envisagée, mais l’avion a finalement atterri en toute sécurité à La Corogne à 7h25 (HL), selon la même source.

Les passagers, qui sont en bon état, ont débarqué et l’avion se trouve sur une aire de stationnement à l’écart des autres avions.

Les pompiers, les services d’urgence, les ambulances et la police sont déployés sur la piste. La Garde Civil fouille l’intérieur de l’avion, qui reste bouclé.

AENA, le gestionnaire des aéroports espagnols, a confirmé les faits et a assuré qu’en tout état de cause, l’aéroport de La Corogne est toujours opérationnel.