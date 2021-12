L’absence de consensus sur la base juridique du scrutin, des conflits d’intérêts et certaines lacunes de la médiation onusienne expliquent en partie l’échec à tenir l’élection présidentielle en Libye le 24 décembre, estiment des experts.

La Haute commission électorale libyenne (HNEC) a proposé mercredi de reporter d’un mois l’élection présidentielle du 24 décembre, peu après qu’une commission du Parlement a conclu à l' »impossibilité » de la tenir à cette date.

C’est un accroc majeur dans le processus de transition parrainé par l’ONU, censé sortir ce pays d’Afrique du Nord d’une crise majeure qui perdure depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Loi électorale contestée, candidats controversés, tensions sur le terrain… Le scénario d’un report se dessine depuis des semaines.

Un symbole de l’ancien régime en la personne de Seif al-Islam Kadhafi, fils du défunt dictateur, l’homme fort de l’Est Khalifa Haftar qui a mis le pays à feu et à sang en envoyant ses troupes conquérir la capitale, en vain, où encore l’actuel Premier ministre par intérim Abdelhamid Dbeibah qui s’était engagé à ne pas concourir, figuraient ainsi parmi les candidats les plus en vue à une élection pourtant censée inaugurer une Libye nouvelle.

Et pour ajouter à la confusion, l’émissaire de l’ONU pour la Libye Jan Kubis a jeté l’éponge un mois avant la présidentielle.

– « Véritable catastrophe » –

Comment expliquer ce fiasco? « Il y a eu des fautes partagées, des fautes de la part de l’ONU et une attitude d’une extrême mauvaise foi de la part des acteurs libyens », décrypte pour l’AFP Jalel Harchaoui, du centre de réflexion Global Initiative.

Le processus a déraillé quand Aguilah Saleh, le chef du Parlement siégeant à Tobrouk (est) a promulgué en septembre, sans vote, une loi électorale controversée taillé sur mesure pour son allié Khalifa Haftar, avant de se porter lui-même candidat.

C’est M. Saleh « en personne, et non pas le Parlement, qui a été responsable des lois électorales qui sont une véritable catastrophe. Cet obstacle de nature légale et législative, a été absolument capital pour expliquer l’échec des élections », souligne M. Harchaoui.

Le texte, qui permettait au maréchal Haftar en cas de défaite de retrouver son poste à la tête de son autoproclamée armée dans l’Est, au grand dam du camp de Tripoli, a été approuvé par M. Kubis, l’émissaire de l’ONU, malgré les critiques qu’il suscitait au sein de la classe politique.

« A partir de là, l’ONU a perdu toute marge de manoeuvre », ajoute M. Harchaoui.

– « Consensus » –

Pour Emadeddin Badi, chercheur au sein du même centre de réflexion, « on peut blâmer autant qu’on veut les acteurs politiques nationaux, c’était la responsabilité de la Mission onusienne d’assurer la médiation pour accompagner la transition post-LPDF (Forum de dialogue politique libyen, nom du processus politique), d’une manière propice à la tenue d’élections, avec un minimum de consensus, et sans avoir une crise fabriquée par ce processus ».

« Cela ne veut pas dire que les politiciens libyens n’ont pas de responsabilité mais c’était une décision presque volontaire de leur passer le volant de la transition et c’était presque inévitable qu’on en arrive là », ajoute-t-il à l’AFP.

Malgré les signaux d’alerte, la communauté internationale s’est accrochée à la tenue des élections à la date prévue, y voyant un remède à tous les maux de la Libye sans tenir compte du caractère problématique de la loi électorale.

Les élections « ne sont pas la solution miracle qui peut assurer la stabilité politique de la Libye », soutient Hamish Kinnear, de l’institut Verisk Maplecroft, selon lequel une victoire d’un des trois principaux candidats que sont Abdelhamid Dbeibah, Khalifa Haftar ou Seif al-Islam Kadhafi « aurait été contestée ».

Critiquant lui aussi le soutien « mal-avisé » de l’émissaire de l’ONU à la loi électorale contestée, Wolfram Lacher, expert de la Libye à l’Institut allemand SWP, estime que M. Kubis n’aurait pas réussi à faire imposer ce texte sans le soutien d’acteurs étrangers impliqués dans le dossier libyen comme la France et l’Egypte.

« Dès l’adoption de la loi d’Aguilah Saleh, les scénarios d’un échec du processus se sont multipliés, ainsi que les mises en garde. C’était comme si on assistait au ralenti à un accident de train sur le point de se produire », a écrit M. Lacher sur Twitter.