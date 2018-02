Dubaï: ouverture du plus haut hôtel du monde

L'émirat de Dubaï, en quête permanente de records, a annoncé aujourd'hui l'ouverture du plus haut hôtel du monde, qui culmine à 356 mètres, selon un tweet du bureau d'information du gouvernement.

Le Gevora Hotel, situé sur la grande avenue Cheikh Zayed, bat d'un petit mètre le record de l'hôtel voisin, haut de 355 mètres. Ce dernier établissement, de la chaîne Marriott, avait déjà battu le record d'un autre hôtel situé dans le même quartier, le Rose Rayhaan de la chaîne Rotana (333 mètres).

Le Gevora Hotel occupe une tour de 75 étages de couleur or. Selon le quotidien The National, il dispose de quatre restaurants, d'une piscine, d'un spa de luxe et d'un gymnase. Ses premiers clients sont attendus dès lundi.

Dubaï se targue déjà d'avoir la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, qui culmine à 828 mètres. L'émirat s'est aussi lancé dans la construction d'une structure encore plus haute, dont les mesures sont jusqu'ici gardées secrètes.

La cité-Etat, l'une des principales destinations touristiques du Golfe, a connu un nombre record de touristes en 2017 avec 15,8 millions de visiteurs, soit 6,2% de plus que l'année précédente.