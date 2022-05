Dix personnes ont été tuées par balles samedi dans un magasin d’alimentation de Buffalo, dans l’Etat de New York (nord-est des Etats-Unis) par un homme armé qui a été arrêté, a annoncé le quotidien local The Buffalo News, citant des sources policières.

« Dix personnes ont été tuées par un homme armé portant un gilet pare-balles et armé d’un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux très gravement », a indiqué le journal, citant un responsable de la police sur les lieux du drame et une autre source proche de la police.

La police de Buffalo a tweeté à 15H26 (19H26 GMT) que des policiers étaient « sur le lieu d’une fusillade de masse » dans le supermarché Tops, et que le « tireur est déjà en détention ».

« De nombreuses personnes ont été touchées par les tirs », selon la même source.

Jusqu’à cinq cadavres ont été retrouvés sur le parking, selon The Buffalo News, les autres victimes étant à l’intérieur du magasin.

Une source policière a indiqué au journal que le tireur avait une caméra et portait un gilet pare-balles avec un « casque de qualité militaire ».

La police est en train de vérifier si le tireur a diffusé l’attaque en direct, comme indiqué par certains sur les réseaux sociaux.

« C’est comme d’être dans un film d’horreur, mais tout est réel », a confié un policier au quotidien.

« Je suis de près la situation concernant la fusillade dans un magasin d’alimentation à Buffalo. Nous sommes avec les habitants de Buffalo », a tweeté le sénateur de New York Chuck Schumer.