Des chercheurs israéliens ont constaté l’efficacité du fénofibrate pour combattre le covid-19. Les 15 malades sous respirateurs à qui a été donné cet hypolipidémiant ont pu sortir de l’hôpital au cours des dix jours d’essai.

Ce médicament, vendu sous plusieurs noms de marque, est le 73e médicament le plus prescrit aux États-Unis. Il est conçu à la base pour réduire les lipides appelés triglycérides, le type de graisse le plus courant, lit-on ce jour dans The Times of Israel.

Le fénofibrate a ainsi permis à 15 malades atteints du covid-19 qui étaient sous respirateur au centre médical Barzilai d’Ashkelon de sortir de l’hôpital au cours des dix jours de ce premier essai clinique. Les chercheurs israéliens ont constaté des chutes des niveaux d’inflammation chez ces patients malades.

« Nous avons vu que cela fonctionne », a déclaré le professeur Yaakov Nahmias de l’Université hébraïque de Jérusalem au site d’information israélien. « C’est très prometteur, d’autant plus qu’il s’agit d’un médicament générique très bon marché avec des effets secondaires minimes ».

« Nous avons surveillé les patients de très près, en prélevant des échantillons tous les deux jours, et nous avons suivi l’inflammation, qui a considérablement chuté, et les réponses immunitaires », a déclaré Nahmias. « Les deux ont donné lieu à de l’optimisme. »

Déjà au début de la pandémie, u ne équipe de recherche de l’Université hébraïque de Jérusalem avait émis l’hypothèse que le fénofibrate puisse aider les patients atteints du covid-19 en observant le résultat d’études in vitro.

En décembre dernier, le professeur Nahmias, qui dirige le centre Grasse de bio-ingénierie de l’Université hébraïque, avait également déclaré que les personnes qui prenaient du fénofibrate pour ses propriétés hypolipidémiantes obtenaient des résultats « étonnants » comparé aux autres malades du coronavirus.