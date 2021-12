Le gouvernement sud-africain a décidé d’assouplir davantage les restrictions de confinement de niveau 1 liées à la Covid-19 après la baisse constatée des nouvelles infections durant la quatrième vague, a annoncé jeudi la Présidence sud-africaine.



L’une des principales mesures d’assouplissement décidées est la levée complète du couvre-feu nocturne en vigueur dans le pays depuis mars 2020, a déclaré la Présidence dans un communiqué publié sur son site officiel.



Les rassemblements sont désormais limités à 1000 personnes maximum à l’intérieur et à 2000 personnes à l’extérieur, ajoute le document, notant que lorsque le lieu n’est pas assez grand pour accueillir ces nombres avec une distance sociale appropriée, pas plus de 50 % de sa capacité peut être utilisée.



Selon la Présidence, tous les indicateurs suggèrent que le pays a dépassé le pic de la quatrième vague au niveau national, alors que les admissions à l’hôpital ont baissé presque dans toutes les provinces.



Le Conseil de commandement national contre le coronavirus (NCCC) continuera de surveiller de près la situation et procédera à d’autres ajustements si nécessaire, en particulier si la pression sur les établissements de santé augmente, souligne la même source.

L’Afrique du Sud a été frappée depuis quelques semaines par une quatrième vague d’infections à la Covid-19 alimentée par le nouveau variant Omicron. Dans ce contexte, la lenteur du déploiement des vaccins sur fond de réticence de la population, constitue une question de grande préoccupation pour les autorités de ce pays d’Afrique australe.



Le ministre de la Santé, Joe Phaahla, a exprimé récemment ses inquiétudes face à la baisse « drastique » des vaccinations que connait le pays. Seulement 26% de la population sud-africaine est complétement vaccinée jusqu’à présent.



Pour atteindre l’immunité collective dans ce pays d’Afrique australe, qui compte près de 60 millions d’habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.